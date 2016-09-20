Сечин и Миллер доложат Путину по телемосту о пуске Восточно-Мессояхского месторождения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду в режиме видеосвязи примет участие в запуске в промышленной эксплуатации Восточно-Мессояхского месторождения - самого северного материкового месторождения нефти в России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"О реализации крупнейшего арктического проекта президенту расскажут председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и непосредственно с Восточно-Мессояхского месторождения председатель правления "Роснефти» Игорь Сечин.

Восточно-Мессояхское месторождение разрабатывает "Мессояханефтегаз" - совместное предприятие ПАО "Газпром нефть" и ПАО "НК "Роснефть" (50/50). Операционное управление осуществляет ПАО "Газпром нефть".

Геологические запасы составляют более 340 млн. тонн нефти и газового конденсата, более 113 млрд. кубометров газа. Проект реализован в условиях полной транспортной и инфраструктурной автономии. Нефть с месторождения первой поступит в магистральную систему "Заполярье-Пурпе" через напорный нефтепровод протяженностью 98 км.