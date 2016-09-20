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Путин обсудит с Советом по приоритетным проектам поддержку малого бизнеса

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Также будет обсуждаться комплексное развитие транспортной инфраструктуры
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 21 сентября проведет заседание Совета при главе государства по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщила пресс-служба Кремля, "будут обсуждаться меры, направленные на поддержку малого бизнеса и комплексное развитие транспортной инфраструктуры".

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам образован для обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов. Для решения текущих вопросов деятельности Совета сформирован президиум, председателем которого является глава правительства.

Первое заседание Совета прошло под председательством президента РФ Владимира Путина 13 июля. Он было посвящено проектам в сфере образования, здравоохранения и жилищной инфраструктуры. После чего состоялось несколько заседаний президиума, на которых рассматривались проекты в сферах ипотеки и строительства арендного жилья, образования, здравоохранения, экологии, ЖКХ.

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