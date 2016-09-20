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Три банных комплекса в Москве на общую сумму 316 млн руб. выставлены на торги

Экономика и бизнес
20 сентября, 15:46 UTC+3
Заявочная кампания продлится до 8 ноября
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Банные комплексы "Переделкино", "БОК на Дубнинской" и "Некрасовские бани" выставлены на торги; суммарная стоимость трех контрактов составляет 316 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы.

"Москва приглашает инвесторов к участию в аукционах по приватизации 100% акций трех банно-оздоровительных комплексов. Суммарная стоимость трех договоров купли-продажи составляет 316 млн рублей", - говорится в сообщении.

Начальная цена пакета акций ОАО БОК "Переделкино" составляет 116 млн рублей, ОАО "БОК на Дубнинской" - 123,9 млн рублей, комплекса "Некрасовские бани" - 76,7 млн рублей. Заявочная кампания продлится до 8 ноября 2016 года.

Комплекс "Переделкино" находится на Боровском шоссе, на территории "Новой Москвы", около деревни Рассказовки. Площадь земельного участка в аренде - 3,8 тыс. кв. м, такую же площадь занимает недвижимое имущество. "Некрасовские" бани, которые получили свое название в честь района Некрасовка, - на ул. 1-я Вольская, 26 на юго-востоке Москвы. В собственности акционерного общества - нежилые помещения площадью 2,8 тыс. кв. м, площадь земельного участка, на котором расположено недвижимое имущество - 1,9 тыс. кв. м.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Дубнинские бани" располагается у метро Петровско-Разумовская, на севере Москвы. Площадь объектов недвижимого имущества акционерного общества - двухэтажное здание площадью 3,6 тыс. кв. м, расположенное по ул. Дубнинская, 6. Площадь арендуемого земельного участка - 4,2 тыс. кв. м.

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