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"Северсталь" законсервирует шахту "Северная" из-за риска новых пожаров

Экономика и бизнес
20 сентября, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
Решение о консервации шахты принял технический совет, в состав которого вошли представители компании "Воркутауголь", Ростехнадзора и МЧС
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Шахта "Северная", разработку которой ведет входящая в горнодобывающий дивизион "Северстали" компания "Воркутауголь", будет временно законсервирована в связи с риском повторного возникновения пожаров в выработках, сообщила пресс-служба "Северстали".

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Решение о консервации шахты принял технический совет, в состав которого вошли представители компании "Воркутауголь", Ростехнадзора и МЧС.

"По заключению экспертизы, проведенной специалистами Научно-исследовательского института горноспасательного дела (г. Кемерово), в процессе откачки воды из подземных выработок шахты "Северная" могут встретиться незатопленные купола, в которых из-за отсутствия кислорода продукты горения перешли в тлеющий режим. При этом температура неостывшего угля достигает 400700 градусов Цельсия. При подаче кислорода в выработки шахты велика вероятность повторного воспламенения массивов тлеющего угля и новых взрывов, предсказать локализацию которых невозможно", - поясняется в сообщении.

Чтобы обеспечить необходимые объемы добычи угля и уровень занятости работников, компания "Воркутауголь" планирует с 2020 года начать отработку пластов шахты "Северная" через шахту "Комсомольская".

После консервации шахты большинство сотрудников будут трудоустроены на других предприятиях компании.

В результате аварии, произошедшей на шахте "Северная" 25-28 февраля, погибли 36 человек, в том числе пять горноспасателей. Шахта была затоплена водой. Из-за аварии на "Северной" объем добычи угля компании "Воркутауголь" за первую половину этого года снизился на 7,7% до 5,3 млн тонн.

"Воркутауголь" - градообразующее предприятие Воркуты, на производстве занято около 7 тыс. человек. Состоит из пяти подземных шахт и одного разреза, входит в горнодобывающий дивизион "Северстали". Воркутинский уголь используется для металлургической и коксохимической промышленности и энергетики России, основной потребитель воркутинского угольного концентрата - Череповецкий металлургический комбинат.

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