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Объем закупок у малых и средних предприятий к концу 2016 г. превысит 1 трлн руб.

Экономика и бизнес
20 сентября, 20:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС
В то же время ранее глава корпорации говорил, что в 2017 и 2018 гг. прирост составит всего 4-5%
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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) до конца 2016 года предоставит закупки для владельцев малого и среднего бизнеса на сумму свыше 1 трлн рублей. Об этом ТАСС сообщил руководитель корпорации Александр Браверман.

"К концу 2016 года мы ожидаем, что закупки у малого и среднего бизнеса превысят 1 трлн рублей ", - отметил он.

Ранее глава корпорации ожидал, что закупки у субъектов МСП до конца года не превысят 1 трлн рублей. Однако в 2017 и 2018 году ожидается прирост, но всего на 4-5%, так как сдерживающим фактором будет являться отсутствие адекватного предложения со стороны предпринимателей малого и среднего бизнеса на увеличившееся число госзакупок для субъектов МСП.

Браверман также заявлял, что крупные и госкомпании готовы отдавать часть своих заказов малому бизнесу, однако пока субъекты МСП не всегда могут обеспечивать этот объем. Он подчеркивал, что крупные компании хотят получать качественную продукцию быстро и в срок, а также по конкурентной цене.

Поэтому корпорация планирует развивать технопромпарки, в капитал которых будет входить успешные лизинговые компании. Также одним из приоритетных направлений для корпорации в 2016 году является организация доступа к госзакупкам инфраструктурных компаний, компаний с государственным участием и акционерных госкаомпаний (50 + 1 акция) с участием малого и среднего бизнеса.

В июне 2016 года правительство РФ утвердило стратегию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года, согласно которой предполагается постепенно наращивать квоты на закупки у субъектов МСП - с 18% в 2016 году до 25% с 2018 года. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также обязал госкомпании увеличить долю прямых закупок у субъектов малого и среднего бизнеса с 10% до 15%, постановление было подписано в августе 2016 года и вступает в силу 1 января 2018 года.

Корпорация МСП создана в 2015 году и осуществляет свою деятельность в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. 

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