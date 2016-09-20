Минфин не включил в поправки к закону об ОСАГО разделение полиса на три вида

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минфин России опубликовал финальный вариант проекта поправок ведомства к закону об ОСАГО. При этом в законопроект не вошло ранее выдвигавшееся министерством предложение о разделении полисов ОСАГО на три вида в зависимости от лимита выплат. Это следует из документа, опубликованного Минфином для обсуждения на официальном сайте нормативно-правовых актов.

Согласно проекту поправок, с которым ознакомился ТАСС, публичное обсуждение документа продлится до 14 октября.

Как рассказал ТАСС источник на страховом рынке, в пятницу, 16 сентября, в Банке России прошло совещание с Минфином относительно последних предложений министерства по реформированию закона обязательной "автогражданки". По результатам совещания и был обнародован проект поправок в закон об ОСАГО без разделения полисов.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минфин предложил разделить полисы ОСАГО на три вида в зависимости от лимита потенциальных выплат, при этом водителю будет предоставлено право выбора. Издание ссылалось на финальный вариант поправок ведомства к закону об ОСАГО, подготовленный к совещанию с ЦБ РФ 16 сентября.

Полисы предлагалось поделить на три вида в зависимости от страховой суммы - это "экономпакет" с действующими сейчас лимитами 400 тыс. рублей за вред имуществу и 500 тыс. рублей за урон здоровью, "стандартный" - с лимитами ответственности страховщика 1 млн рублей по каждому из рисков, и "премиальный набор" с выплатой 2 млн рублей. За такие расширения полиса потребовалось бы доплатить.