Путин проведет Совет по приоритетным проектам и поучаствует в пуске месторождения нефти

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, а также в режиме видеосвязи примет участие в запуске в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхского нефтяного месторождения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Самое северное месторождение нефти на материке

Как отметили в пресс-службе президента, во время телемоста о реализации крупнейшего арктического проекта президенту расскажут председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и непосредственно с Восточно-Мессояхского месторождения - председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин.

Восточно-Мессояхское месторождение - самое северное материковое месторождение нефти в России, оно расположено в Ямало-Ненецком автономном округе. Его разрабатывает "Мессояханефтегаз" - совместное предприятие ПАО "Газпром нефть" и ПАО "НК "Роснефть" (50/50). Операционное управление осуществляет ПАО "Газпром нефть".

Геологические запасы месторождения составляют более 340 млн тонн нефти и газового конденсата, более 113 млрд кубометров газа. Проект реализован в условиях полной транспортной и инфраструктурной автономии. Нефть с месторождения первой поступит в магистральную систему "Заполярье - Пурпе" через напорный нефтепровод протяженностью 98 км.

Первая нефть на Восточно-Мессояхском месторождении получена в октябре 2012 года в рамках опытно-промышленных работ. В 2014 году началось строительство основных объектов инфраструктуры, необходимых для запуска месторождения. Начало промышленной добычи было запланировано на 2016 год.

В целом группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки. На 1 января 2016 года извлекаемые запасы по категории С1+С2 всей группы составляют более 470 млн тонн нефти и конденсата и 188 млрд кубометров газа.

Президентский совет

В графике главы государства также заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Пресс-служба Кремля отмечает, что "будут обсуждаться меры, направленные на поддержку малого бизнеса и комплексное развитие транспортной инфраструктуры".

Совет при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам был образован в июне этого года для обеспечения взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов.

Заседание Совета станет вторым в его истории. Первое заседание Совета прошло под председательством президента РФ Владимира Путина 13 июля. Оно было посвящено проектам в сфере образования, здравоохранения и жилищной инфраструктуры.

Для решения текущих вопросов деятельности Совета сформирован президиум, председателем которого является глава правительства Дмитрий Медведев. С момента создания Совета состоялось несколько заседаний президиума, на которых рассматривались проекты в сферах ипотеки и строительства арендного жилья, образования, здравоохранения, экологии, ЖКХ. Последнее Медведев провел в понедельник.

Беседа с вице-канцлером ФРГ

Как ожидается, Путин также встретится с вице-канцлером ФРГ Зигмаром Габриэлем. Планируется, что Габриэль, занимающий также пост министра экономики и энергетики ФРГ, начнет рабочую поездку в Москву 21 сентября. Как сообщили в министерстве экономики ФРГ, во время своей поездки Габриэль планирует обсудить с российскими представителями состояние двусторонних экономических отношений, а также связи России и Евросоюза.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что такая встреча готовится.

Габриэль неоднократно выступал за поэтапную отмену действующих в отношении России европейских санкций. В частности, по его мнению, такой подход можно было бы применять по мере реализации минских соглашений по урегулированию на Украине.