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Международный бизнес-саммит стартует в Нижнем Новгороде

Экономика и бизнес
21 сентября, 0:51 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, сентября. /ТАСС
В ходе форума состоится III региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 сентября. /ТАСС/. V Международный бизнес-саммит, посвященный развитию бизнеса и предпринимательской среды в РФ, открывается в среду в Нижнем Новгороде, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона. Участниками мероприятия станут десятки иностранных делегаций из Европы и Азии. По традиции саммит стартует на площадке Нижегородской ярмарки.

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«Основная тема саммита в этом году - «Россия: в будущее вместе» - создание устойчивого представления об РФ как о развивающейся и благоприятной стране для российских и иностранных инвесторов», - отметили в правительстве региона. Также важной темой станет формирование стратегий развития бизнеса и предпринимательской среды.

«В этом году наряду с многочисленными представителями российского бизнес-сообщества форум посетят десятки зарубежных делегаций: представители Нидерландов, Испании, Бельгии, Польши, Китая, Японии и других стран», - уточнили в региональном правительстве.

В ходе форума состоится III региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В этом году состязания пройдут по 22 актуальным для экономики региона компетенциям: сварочные технологии, токарные работы на станках, электромонтажные работы, кирпичная кладка и многим другим. «Все конкурсные задания для участников имеют международный уровень», - отметила ранее министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Наталия Казачкова.

Также в рамках саммита состоится XXI выставка научно-промышленного и инновационного потенциала «Будущее России». Среди основных направлений выставки этого года - импорт, экспорт, инвестиции, инновации, коммерческая недвижимость, туризм. Среди почетных гостей саммита - посол Чехии в РФ Владимир Ремек, премьер-министр Абхазии Беслан Барциц и многие другие.

Ранее сообщалось, что на IV международном бизнес-саммите в 2015 году, организованном правительством Нижегородской области при поддержке правительства РФ, были подписаны 24 соглашения на общую сумму 62 млрд рублей. В форуме приняли участие представители 48 стран.

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