Медведев проведет совещание по основным параметрам бюджета на 2017-2019 годы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в среду совещание "по прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации и основным параметрам федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Об этом сообщается на сайте кабмина.

В мероприятии примут участие вице-премьеры РФ Аркадий Дворкович и Ольга Голодец, помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Сроки подготовки бюджета

В этом году правительство должно будет внести в Госдуму проект закона о федеральном бюджете 2017-2019 годов на месяц позже обычного - до 1 ноября, а не до 1 октября - в связи с выборами в Госдуму, которые пришлись на 18 сентября. Как ранее сообщал журналистам замминистра финансов Алексей Лавров, рассмотрение проекта бюджета на заседании правительства РФ должно состояться 13 октября, затем документ в течение двух недель будет внесен в парламент.

Цели и задачи бюджета

В период подготовки проекта федерального бюджета на предстоящую трехлетку глава кабмина уже провел серию совещаний, посвященных расходам по основным направлениям. Медведев отмечал, что возвращение к трехлетнему бюджетированию создает более высокий горизонт планирования.

Озвучивался также и объем расходов на будущую трехлетку по ряду направлений: в частности, правительство планирует направить на развитие пенсионной системы в 2017-2019 годах более 10 трлн рублей, на госпрограмму соцподдержки граждан будет выделено около 4 трлн рублей. Не намерен кабмин экономить и на поддержке аграриев, заявлял глава кабинета министров.

В целом премьер-министр ранее констатировал, что основная часть бюджетных средств будет по-прежнему направляться на социальные задачи, при этом бюджет должен быть сориентирован на дальнейшее сдерживание инфляции.

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев ранее заявлял журналистам, что бюджетная правительственная комиссия в целом одобрила заморозку расходов бюджета в 2017-2019 годах на уровне 15,78 трлн руб. в год.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в июне говорил, что консолидации в размере 5% подлежат ряд статей, не связанных с зарплатой, социальными выплатами, пенсиями, то есть не первоочередные траты. Заморозка расходов в первую очередь преследует цель сокращения дефицита бюджета. Со следующего года Минфин намерен сокращать дефицит бюджета на 1 процентный пункт ежегодно для того, чтобы к 2020 году выйти на минимальный дефицит бюджета и сокращение ненефтегазового дефицита бюджета в два раза в соответствие с поручением президента РФ Владимира Путина.