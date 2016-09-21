S&P улучшило прогноз по рейтингам 16 российских компаний с "негативного" до "стабильного"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's (S&P) изменило прогноз по кредитным рейтингам 16 российских компаний с "негативного" на "стабильный". Об этом говорится в сообщении агентства.

В этот список вошли НЛМК, "Новатэк", "Газпром", РЖД, "Роснефть", "Транснефть", "Лукойл", "Ростелеком", "Мосэнерго", МТС, "Объединенная энергетическая компания", "Совкомфлот", "Магнит", ФПК, "Россети" и "Северсталь".

Агентство также подтвердило кредитный рейтинг компаний в национальной валюте на уровне "ВВ+". Исключениями стали "Транснефть", "Лукойл", "Газпром", "РЖД", "НЛМК" и "Северсталь". Их рейтинг был подтвержден на уровне "ВВВ-".

Рейтинг компаний в иностранной валюте был также подтвержден большинству корпораций на уровне "ВВ+". Рейтинг на уровне "ВВВ-" был подтвержден "Лукойлу","НЛМК" и "Северстали".

Изменение прогноза по рейтингам последовало за улучшением прогноза по суверенному кредитному рейтингу России до "стабильного" с "негативного", отмечается в пресс-релизе S&P.