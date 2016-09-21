СМИ: сенатор США призвала отправить главу Wells Fargo в отставку

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Сенатор Элизабет Уоррен призвала главу одного из крупнейших американских банков Wells Fargo Джона Стампфа покинуть пост в ходе слушания по делу о мошенничестве. Об этом сообщила в среду газета The Los Angeles Times.

"Вы должны уйти в отставку. Вы должны вернуть полученные вами в ходе этой аферы деньги, а Минюст и Комиссия по ценным бумагам и биржам должны открыть против вас уголовное расследование", - заявила Уоррен. Сам Джон Стампф в ходе слушания приносил извинения, обещал исправить последствия мошенничества и не допустить возникновения подобной ситуации в будущем, отмечает газета.

Ранее стало известно, что клиенты Wells Fargo подали иск и обвинили банк в мошенничестве, халатности, вторжении в личную жизнь и других злоупотреблениях. В ответ на это американское Бюро по финансовой защите потребителей наложило на Wells Fargo штраф в размере 185 млн долларов. Ведомство пришло к выводу, что сотрудники финансового института проводили масштабное незаконное открытие банковских счетов для своих клиентов без их ведома, а также навязывали им определенные услуги и сервисы, в которых те не нуждались, чтобы получать премии за выполнение плана продаж. В Wells Fargo признали свою вину, объявив об увольнении около 5,3 тыс. сотрудников, которые были уличены в нарушениях.