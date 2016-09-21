СМИ: процедура банкротства станет проще для малоимущих должников

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дела о банкротстве малоимущих должников будут рассматриваться в ускоренном порядке и не потребуют финансовых затрат со стороны физических лиц. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект поправок к закону о банкротстве.
"По проекту просить об упрощенной процедуре может только сам гражданин с долгом от 50 тыс. до 1 млн руб., если за последние полгода его месячный доход не превышает трех величин прожиточного минимума, а на счетах в банках - до 50 тыс. рублей", - пишет газета.
Отмечается, что у должника должна отсутствовать недвижимость (кроме единственного жилья) и залоги на имущество, а стоимость всего имущества не должна превышать 500 тыс. рублей. Гражданин также не должен состоять в браке или расторгнуть его за три года до банкротства.
Для исключения случаев маскировки обеспеченных граждан под малоимущих, процедуру предлагают не применять к должнику, если за последний год он безвозмездно отчуждал имущество стоимостью более 200 тыс. рублей.