СМИ: процедура банкротства станет проще для малоимущих должников

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дела о банкротстве малоимущих должников будут рассматриваться в ускоренном порядке и не потребуют финансовых затрат со стороны физических лиц. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект поправок к закону о банкротстве.

"По проекту просить об упрощенной процедуре может только сам гражданин с долгом от 50 тыс. до 1 млн руб., если за последние полгода его месячный доход не превышает трех величин прожиточного минимума, а на счетах в банках - до 50 тыс. рублей", - пишет газета.

Отмечается, что у должника должна отсутствовать недвижимость (кроме единственного жилья) и залоги на имущество, а стоимость всего имущества не должна превышать 500 тыс. рублей. Гражданин также не должен состоять в браке или расторгнуть его за три года до банкротства.

Для исключения случаев маскировки обеспеченных граждан под малоимущих, процедуру предлагают не применять к должнику, если за последний год он безвозмездно отчуждал имущество стоимостью более 200 тыс. рублей.