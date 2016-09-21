Снижением котировок открылись торги в Токио на фоне укрепления иены

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ТОКИО, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись снижением котировок на фоне укрепления курса иены к доллару.
Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, за первые 15 минут операций (к 03:15 мск) просел на 0,3%, до отметки 16 443,17 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, сократился на 0,26% и опустился до 1 313,51 пункта.
Фактором снижения стало укрепление курса национальной валюты, считает аналитик Tokyo Forex & Ueda Harlow Юдзу Сакаи. "Инвесторы также ждут итогов заседания центрального Банка Японии, которое завершается сегодня", - отметил он.
С открытия валютных торгов курс доллара сократился на 0,02 пункта и вышел на отметку 101,70-101,71 иены за доллар.