Китайская Baosteel намерена создать вторую по величине сталелитейную компанию в мире

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ПЕКИН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Китайская сталелитейная компания Baosteel намерена приобрести другого металлургического гиганта из КНР - Wuhan Iron and Steel. Об этом сообщило агентство Синьхуа.
По оценкам СМИ, объединенная корпорация станет крупнейшей сталелитейной компанией в Китае и второй в мире, уступая лишь ArcelorMittal. "Слияние позволит координировать различные аспекты бизнеса, такие как логистика и научно-технические разработки", - заявил глава Baosteel Чэнь Дэжун.
Объединение должно быть одобрено собраниями акционеров обеих компаний. Сумма сделки пока не раскрывается.
В прошлом году Baosteel выпустила 34,9 млн тонн стали, Wuhan Iron and Steel - 25,8 млн тонн. Китайское правительство проводит активную политику сокращения устаревших производственных мощностей в отрасли. Ожидается, что к 2020 году выпуск стали в КНР сократится на 100 млн тонн.