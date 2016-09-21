Китайская Baosteel намерена создать вторую по величине сталелитейную компанию в мире

ПЕКИН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Олег Трутнев/. Китайская сталелитейная компания Baosteel намерена приобрести другого металлургического гиганта из КНР - Wuhan Iron and Steel. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По оценкам СМИ, объединенная корпорация станет крупнейшей сталелитейной компанией в Китае и второй в мире, уступая лишь ArcelorMittal. "Слияние позволит координировать различные аспекты бизнеса, такие как логистика и научно-технические разработки", - заявил глава Baosteel Чэнь Дэжун.

Объединение должно быть одобрено собраниями акционеров обеих компаний. Сумма сделки пока не раскрывается.

В прошлом году Baosteel выпустила 34,9 млн тонн стали, Wuhan Iron and Steel - 25,8 млн тонн. Китайское правительство проводит активную политику сокращения устаревших производственных мощностей в отрасли. Ожидается, что к 2020 году выпуск стали в КНР сократится на 100 млн тонн.