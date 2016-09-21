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США направит $10 млн на льготные кредиты для малого бизнеса в Мьянме

Экономика и бизнес
21 сентября, 7:28 UTC+3 БАНГКОК БАНГКОК 21, сентября. /ТАСС
Средства будут выделены по линии Агентства США по международному развитию
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БАНГКОК, 21 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты направят 10 млн долларов на льготные кредиты для представителей малого и среднего бизнеса в Мьянме в рамках программы по поддержке экономики этой страны. Об этом сообщает правительственная газета The Global new light of Myanmar.

"США поддерживает стремление правительства Мьянмы к инклюзивному росту и развитию экономики страны", - цитирует издание американского посла в республике Скотта Марсиеля, подтвердившего выделение средств. Уточняется также, что деньги будут выделены по линии Агентства США по международному развитию (USAID).

Как сообщалось ранее, с 13 ноября Мьянма получит возможность беспошлинно экспортировать в США около 5 тысяч различных товаров, благодаря включению в Генеральную систему преференций (ГСП) этой страны.

Соответствующее решение было озвучено 14 сентября после встречи президента США Барака Обамы с министром иностранных дел и государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющейся политическим лидером этой страны. Глава Белого дома также сообщил, что Вашингтон "теперь готов снять введенные ранее санкции" в отношении Мьянмы, долгое время находившейся под управлением военных.

Мьянма (бывшая Бирма) долгое время находилось под управлением военной хунты и является одной из беднейших стран в Юго-Восточной Азии. Среднедушевой доход населения здесь составляет 1280 долларов в год.

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