Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Правительство РФ поддержало запрет сухого алкоголя

Экономика и бизнес
21 сентября, 7:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
В законопроекте, опубликованном на сайте кабмина, не предусмотрена ответственность за производство и оборот "сухого алкоголя"
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект о запрете на производство и оборот спиртосодержащей продукции в сухом виде при условии его доработки с учетом замечаний. Официальный отзыв кабмина на законопроект опубликован на его сайте.

"Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект, при этом по нему имеются замечания, - говорится в документе. - Так, предлагаемое определение спиртосодержащей продукции в сухом виде не согласуется с понятием "спиртной напиток", под которым понимается алкогольная продукция, которая изготовлена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и не относится к винным напиткам".

Отмечается также, что в законопроекте не предусмотрена ответственность за производство и оборот "сухого алкоголя". "Наиболее актуальным в настоящее время является введение запрета на оборот указанной продукции, поскольку ее производство, как правило, осуществляется за пределами Российской Федерации", - отмечают эксперты правительства РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
2
"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся
3
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
4
СМИ: Анджелина Джоли назвала Брэда Питта опасным для их детей
5
СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа
6
В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате пенсионерам
7
В Москве начали включать отопление
Темы дня
Реклама