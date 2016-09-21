Правительство РФ поддержало запрет сухого алкоголя

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство России поддержало законопроект о запрете на производство и оборот спиртосодержащей продукции в сухом виде при условии его доработки с учетом замечаний. Официальный отзыв кабмина на законопроект опубликован на его сайте.
"Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект, при этом по нему имеются замечания, - говорится в документе. - Так, предлагаемое определение спиртосодержащей продукции в сухом виде не согласуется с понятием "спиртной напиток", под которым понимается алкогольная продукция, которая изготовлена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, и не относится к винным напиткам".
Отмечается также, что в законопроекте не предусмотрена ответственность за производство и оборот "сухого алкоголя". "Наиболее актуальным в настоящее время является введение запрета на оборот указанной продукции, поскольку ее производство, как правило, осуществляется за пределами Российской Федерации", - отмечают эксперты правительства РФ.