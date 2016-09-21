Продажи полисов ОСАГО на старых бланках прекратятся 30 сентября

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Заключение договоров ОСАГО на старых бланках прекратится 30 сентября 2016 года, после чего с 1 октября страховщики начнут продавать в РФ обновленные бланки полисов обязательной "автогражданки". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Переходный период по одновременной продаже старых зеленых и новых розовых бланков полисов, как и планировалось, закончится 30 сентября", - сказал собеседник агентства.

С 1 октября страховые компании РФ обязаны заключать договоры ОСАГО только с использованием новых бланков полисов. В этой связи РСА и Гознак, который занимается изготовлением полисов, обеспечил страховые компании РФ достаточным количеством обновленных бланков ОСАГО - отгружено более 14,5 млн новых бланков страховых полисов, что соответствует квартальной потребности рынка, уточнили в РСА.

Сейчас страховые компании в рамках переходного периода, который закончится 30 сентября, могут заключать договоры ОСАГО как на старых бланках зеленого цвета, так и на новых бланках страховых полисов. К настоящему автостраховщики реализовали порядка 3,3 млн новых бланков ОСАГО.

"После завершения переходного периода страховщики должны будут провести инвентаризацию старых бланков и уничтожить их, а отчет об этом представить в РСА", - резюмировали в пресс-службе союза.

ОСАГО поменяло цвет

Президиум РСА в апреле утвердил проект нового бланка полиса ОСАГО, который теперь будет выпускаться в розовом цвете и иметь несколько степеней защиты.

Замена бланков полисов ОСАГО направлена на повышение защиты прав автовладельцев и борьбу с поддельными полисами. В частности, бланк в перспективе предполагается дополнить QR-кодом, при помощи которого можно будет получить сведения о договоре ОСАГО на сайте РСА в онлайн-режиме. Старые бланки не предоставляли такой возможности.

По экспертным оценкам, от 1 млн до 3 млн бланков полисов ОСАГО в настоящее время являются поддельными. В Гознаке полагают, что подделки нового макета обновленных бланков полисов ОСАГО могут появиться в обороте РФ не ранее чем через полтора года.

Заключенные договоры ОСАГО на старых бланках до 1 октября будут легитимны и после указанной даты до момента истечения срока действия договора обязательной "автогражданки".