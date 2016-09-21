СМИ: правительство обсуждает создание коммерческого пенсионного администратора в виде АО

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает возможность создания новой структуры для управления системой учетов пенсионных взносов - единого пенсионного администратора в виде акционерного общества, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в аппарате правительства, знакомый с ходом обсуждения.
По данным собеседника издания, это предложение внес глава Сбербанка Герман Греф. Поскольку официально банк не является субъектом подобных инициатив, идея рассматривается как рабочая. В Сбербанке изданию не смогли подтвердить или опровергнуть авторство идеи.
Администрирование пенсионных взносов, которое осуществляет Пенсионный фонд России (ПФР), авторы идеи считают неэффективным, сказал источник газета. У фонда нет централизованной базы данных о переходах застрахованных лиц и единой системы обмена информацией с НПФ о назначении накопительной пенсии и результатах инвестирования накоплений. Фонду приходится проводить трудоемкие сверки реестров и изменений СНИЛС застрахованных и тратиться на разработку новых форм программного обеспечения для контроля пенсионных накоплений.
Выход авторы идеи видят в создании единого администратора, который будет руководить единой базой пенсионных прав и накоплений. К системе необходимо подключить загсы и АСВ, а также платный сервис для НПФ по ведению пенсионных счетов. Для ПФР аутсорсинг администрирования сократит документооборот, снизит риски утери информации и сократит затраты на обмен данными с НПФ. ЦБ и АСВ получат информацию о пенсионных обязательствах НПФ, финансовых потоках на пенсионном рынке и исчислении средств резерва ПФР и отчислений НПФ в АСВ. Кроме того, предложения предполагают усиление контроля над агентами, оформляющими договоры на переход в НПФ.
На организацию единого пенсионного администратора уйдет полтора - два года и около 10 млрд руб., из которых 5 млрд руб.- стоимость оборудования и ПО. На третий год работы организация должна стать самоокупаемой - за счет оказания платных услуг НПФ, ПФР, агентам и другим заинтересованным лицам - и дать прибыль в 3,5 млрд руб. Полная окупаемость проекта оценивается в семь - восемь лет.