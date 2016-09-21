Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: правительство обсуждает создание коммерческого пенсионного администратора в виде АО

Экономика и бизнес
21 сентября, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
По данным собеседника газеты "Коммерсантъ", это предложение внес глава Сбербанка Герман Греф
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ обсуждает возможность создания новой структуры для управления системой учетов пенсионных взносов - единого пенсионного администратора в виде акционерного общества, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в аппарате правительства, знакомый с ходом обсуждения.

По данным собеседника издания, это предложение внес глава Сбербанка Герман Греф. Поскольку официально банк не является субъектом подобных инициатив, идея рассматривается как рабочая. В Сбербанке изданию не смогли подтвердить или опровергнуть авторство идеи.

Администрирование пенсионных взносов, которое осуществляет Пенсионный фонд России (ПФР), авторы идеи считают неэффективным, сказал источник газета. У фонда нет централизованной базы данных о переходах застрахованных лиц и единой системы обмена информацией с НПФ о назначении накопительной пенсии и результатах инвестирования накоплений. Фонду приходится проводить трудоемкие сверки реестров и изменений СНИЛС застрахованных и тратиться на разработку новых форм программного обеспечения для контроля пенсионных накоплений.

Выход авторы идеи видят в создании единого администратора, который будет руководить единой базой пенсионных прав и накоплений. К системе необходимо подключить загсы и АСВ, а также платный сервис для НПФ по ведению пенсионных счетов. Для ПФР аутсорсинг администрирования сократит документооборот, снизит риски утери информации и сократит затраты на обмен данными с НПФ. ЦБ и АСВ получат информацию о пенсионных обязательствах НПФ, финансовых потоках на пенсионном рынке и исчислении средств резерва ПФР и отчислений НПФ в АСВ. Кроме того, предложения предполагают усиление контроля над агентами, оформляющими договоры на переход в НПФ.

На организацию единого пенсионного администратора уйдет полтора - два года и около 10 млрд руб., из которых 5 млрд руб.- стоимость оборудования и ПО. На третий год работы организация должна стать самоокупаемой - за счет оказания платных услуг НПФ, ПФР, агентам и другим заинтересованным лицам - и дать прибыль в 3,5 млрд руб. Полная окупаемость проекта оценивается в семь - восемь лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Пенсионная реформа
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
4
В Москве начали включать отопление
5
Правительство РФ поддержало запрет сухого алкоголя
6
СК возбудил дело по факту смерти мужчины в одном из отделений полиции Воронежа
7
Замминистра иностранных дел Ирана: шансы разрешить сирийский конфликт без Ирана невелики
Темы дня
Реклама