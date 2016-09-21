Донской: развитие технологий добычи трудноизвлекаемой нефти удвоит ее запасы на госбалансе

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Дальнейшее развитие технологий добычи трудноизвлекаемых запасов, извлечение которых в настоящее время в большинстве случаев является экономически невыгодным, позволит как минимум удвоить объем учтенных государственным балансом запасов нефти. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской на Тюменском инновационном нефтегазовом форуме.

"Отработка технологий добычи трудноизвлекаемых запасов позволит как минимум удвоить размер учтенных государственным балансом запасов нефти", - сказал он.

По словам министра, несмотря на то, что в большинстве случаев освоение трудноизвлекаемых запасов остается невыгодным с экономической точки зрения, в этом направлении должна проводиться активная работа по совершенствованию и внедрению технологий, позволяющих снизить себестоимость добычи такой нефти.

Донской отметил, что в будущем стоит задача доведения себестоимости извлечения нефти из труднодоступных залежей до уровня издержек по добыче нефти из традиционных залежей.

"Считаем, что использование новых технологий позволит добиться дальнейшего снижения издержек на 30-50%", - подчеркнул глава Минприроды.