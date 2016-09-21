Костин: ВТБ ожидает чистую прибыль в 2016 г. в 50 млрд руб.

Путин поздравил президента Армении с 25-летием независимости республикиПолитика 21 сентября, 9:47
Налоговые поступления от отрасли дикоросов в Томской области удвоились за четыре годаСибирь 21 сентября, 9:40
Север Бурятии затянуло дымом от лесных пожаров в Иркутской областиСибирь 21 сентября, 9:22
СМИ: ВЭБ к следующей осени планирует сократить персонал еще на 30%Экономика и бизнес 21 сентября, 9:22
Зарядные станции для электромобилей заработали на парковках в центре МосквыМосква 21 сентября, 9:19
Прокуратура Украины подозревает чиновников Минобороны в махинациях при продаже танковМеждународная панорама 21 сентября, 9:15
Пишель: ЕКА в конце года обсудит финансирование "ЭкзоМарса" и лунной программыКосмос 21 сентября, 9:09
Здание генконсульств в Екатеринбурге оцепили из-за сумкиНовости Урала 21 сентября, 9:04
На столичных вокзалах до конца года появятся первые информационные стойкиОбщество 21 сентября, 9:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ПАО "Банк ВТБ" ожидает получить чистую прибыль в 2016 году на уровне 50 млрд рублей, и планирует ее увеличить до более 200 млрд рублей в 2019 году, заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC.
"Банк разработал трехлетний стратегический план, согласно которому прибыль в 2018 году вырастет до 150 млрд рублей и до более 200 млрд рублей в 2019 году", - сказал он.
В 2016 году ВТБ ожидает получить чистую прибыль на уровне 50 млрд рублей, добавил глава ВТБ.