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Костин: ВТБ ожидает чистую прибыль в 2016 г. в 50 млрд руб.

Экономика и бизнес
21 сентября, 9:43 UTC+3
В 2016 году ВТБ ожидает получить чистую прибыль на уровне 50 млрд рублей, добавил глава ВТБ
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ПАО "Банк ВТБ" ожидает получить чистую прибыль в 2016 году на уровне 50 млрд рублей, и планирует ее увеличить до более 200 млрд рублей в 2019 году, заявил глава банка Андрей Костин в интервью телеканалу CNBC.

"Банк разработал трехлетний стратегический план, согласно которому прибыль в 2018 году вырастет до 150 млрд рублей и до более 200 млрд рублей в 2019 году", - сказал он.

В 2016 году ВТБ ожидает получить чистую прибыль на уровне 50 млрд рублей, добавил глава ВТБ.

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