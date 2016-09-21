Киев готов обсудить вопрос долга перед РФ в начале октября

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Украина готова обсудить вопрос долга перед Россией в размере $3 млрд в досудебном порядке, в том числе во время предстоящих встреч с МВФ в начале октября. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель министерства финансов Украины, озвучивая позицию министра Александра Данилюка.

"В соответствии с обязательствами Украины по условиям текущей программы МВФ, а именно - относительно добросовестного проведения переговоров с Российской Федерацией относительно этого заявленного долга, Украина готова вступить в дальнейшие переговоры относительно возможного разрешения спора. Какие-либо такие переговоры, которые могут состояться в подходящее время, например, во время будущих встреч с МВФ на протяжении недели, которая начинается 3 октября 2016 года, никоим образом не вредят позиции Украины в данном судебном производстве", - отметили в минфине.

При этом в ведомстве подчеркнули, что "британская судебная система поощряет стороны решать вопросы мирным путем вне зала суда".

Несмотря на заявленную готовность к досудебным переговорам с РФ, Киев продолжает подготовку к разбирательству. "Украина уверена в своей правовой позиции и сосредоточена на подготовке к слушанию, запланированному на январь 2017 года", - заверили в министерстве. Также было добавлено, что Украина "неуклонно придерживается" позиции, которая "четко изложена в возражениях против иска, поданных Украиной 27 мая 2016 года в рамках производства, которое сейчас продолжается в английском суде".

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной по досудебному урегулированию вопроса с долгом, если украинская сторона поменяет свою позицию. При этом он подчеркнул, что Россия готова рассматривать вопрос о досудебном решении при условии того, что предложения украинской стороны будут существенно отличаться от тех предложений, на которые были согласны коммерческие кредиторы.

Взаимоотношения Украины с Международным валютным фондом. Досье

Откуда долг?

В декабре 2013 года президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через покупку украинских ценных бумаг. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией за счет средств Фонда национального благосостояния.

Правительство Украины 18 декабря 2015 года ввело мораторий на выплату долга перед РФ, а бывший на тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами. Однако за день до этого, 17 декабря, совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.

20 декабря 2015 года Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17 января 2017 года.