СМИ: S7 Group первой в РФ подписала договор на лизинг Boeing нового поколения

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Группа компаний S7 подписала с иностранной лизинговой компанией соглашение на поставку в операционный лизинг узкофюзеляжных судов Boeing 737 Max, сообщили "Ведомостям" топ-менеджер лизинговой компании и источник, близкий к руководству S7.

Получателем лайнеров будет входящая в группу авиакомпания "Глобус" (эксплуатирует 19 самолетов Boeing 737), уточняют они. Другая входящая в группу авиакомпания - "Сибирь" (обе летают под брендом S7) эксплуатирует лайнеры Airbus: 20 самолетов А319, 19 А320 и шесть А321; кроме того, в ее парке два широкофюзеляжных дальнемагистральных Boeing 767.

Представитель S7 Анна Бажина подтвердила, что группа подписала договор аренды девяти Boeing 737 Max с компанией Air Lease Corporation. "S7 Airlines станет первой российской авиакомпанией, в парке которой появятся эти современные лайнеры, - подчеркнула она. - Первый Boeing 737 Max поступит в сентябре 2018 года".

По словам Бажиной, производитель обещает, что эксплуатационные расходы на Boeing 737 Max будут самыми низкими в сегменте узкофюзеляжных самолетов.

Операционные расходы при эксплуатации В737 Max будут на 20% ниже, чем в случае с В737, за счет большего ресурса агрегатов и меньшего на 14% расхода топлива, уточняет топ- менеджер российской авиакомпании, ссылаясь на данные Boeing. Этот лайнер максимально начинен электроникой, все технические проверки на нем будут проводиться в разы быстрее, рассказывает он. В лизинге он тоже дороже, но даже с поправкой на цену эффективность должна быть минимум на 10% выше, чем у В737, отметил собеседник издания.

Boeing 737 Max не используется еще ни одной авиакомпанией: в декабре 2015 г. состоялась его выкатка (первая публичная презентация), в мае этого года - первый испытательный международный полет. Но портфель заказов на Max уже насчитывает 3278 судов, поставки начнутся, по данным Boeing, в первой половине 2017 г. Каталожная цена B737 Max варьируется в зависимости от модели между $90,2 млн и 116,6 млн, лайнеров В737 - между $80,6 млн и 101,9 млн, сообщается на сайте Boeing. При заказе крупной партии скидка от каталожной цены может достигать 50%.