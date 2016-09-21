Казахстан и Украина создадут совместное производство ядерного топлива

АСТАНА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Казахстан и Украина намерены сотрудничать в организации производства тепловыделяющих сборок на казахстанской территории для украинских АЭС. Об этом сообщили в среду в национальной атомной компании "Казатомпром" по итогам встречи ее руководителя Аскара Жумагалиева с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом.

По словам Жумагалиева, "сотрудничество в данной сфере является перспективным для "Казатомпрома" с учетом стратегических задач компании по диверсификации производства". В свою очередь, Насалик отметил, что перед Украиной стоит задача диверсификации поставок ядерного топлива и его компонентов, "поэтому Казахстан может стать надежным партнером по поставкам урановой продукции в форме обогащенного урана".

В результате переговоров решено "более детально проработать данный вопрос в рамках совместной рабочей группы".

Кроме того, как сообщили в "Казатомпроме", на встрече "обсуждались возможности сотрудничества в сфере добычи урана и поставок ионообменной смолы".