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Казахстан и Украина создадут совместное производство ядерного топлива

Экономика и бизнес
21 сентября, 10:31 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Светлана Тумакова
В результате переговоров решено более детально проработать данный вопрос в рамках совместной рабочей группы
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АСТАНА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Казахстан и Украина намерены сотрудничать в организации производства тепловыделяющих сборок на казахстанской территории для украинских АЭС. Об этом сообщили в среду в национальной атомной компании "Казатомпром" по итогам встречи ее руководителя Аскара Жумагалиева с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом.

По словам Жумагалиева, "сотрудничество в данной сфере является перспективным для "Казатомпрома" с учетом стратегических задач компании по диверсификации производства". В свою очередь, Насалик отметил, что перед Украиной стоит задача диверсификации поставок ядерного топлива и его компонентов, "поэтому Казахстан может стать надежным партнером по поставкам урановой продукции в форме обогащенного урана".

В результате переговоров решено "более детально проработать данный вопрос в рамках совместной рабочей группы".

Кроме того, как сообщили в "Казатомпроме", на встрече "обсуждались возможности сотрудничества в сфере добычи урана и поставок ионообменной смолы".

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