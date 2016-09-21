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"Согаз" менее чем за квартал лишилась двух зампредов правления

Экономика и бизнес
21 сентября, 10:52 дата обновления: 21 сентября, 11:40 UTC+3
21 сентября стало известно об уходе со своего поста Ольги Крымовой, которая курировала в страховой компании финансовый блок
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Страховая компания "Согаз" - крупнейший страховщик РФ по объему сборов - менее чем за квартал лишилась двух топ-менеджеров. Бывший зампред правления компании Николай Галушин в июле возглавил "дочку" Банка России по перестрахованию, а зампредседателя правления Ольга Крымова может перейти на работу в структуры Сбербанка.

Заместитель председателя правления "Согаза" Ольга Крымова, курировавшая в страховой компании финансовый блок, покинула компанию, сообщил сегодня ТАСС источник на страховом рынке. Эту информацию официально подтвердила и пресс-служба организации.

"Она (Крымова) покинула компанию две недели назад. Потенциальное место работы Крымовой - Сбербанк или Национальная перестраховочная компания", - сказал ТАСС собеседник агентства.

Он считает высоким вероятность перехода Крымовой в структуры Сбербанка. В апреле этого года бывший глава "Согаза" Сергей Иванов был назначен старшим вице- президентом Сбербанка. Под управление Иванова перешел блок "Управление благосостоянием", объединяющий страховой и пенсионный бизнес, управление активами клиентов и ряд других направлений. Новым председателем правления компании был назначен Антон Устинов, занимавший до этого должность советника президента РФ.

Новым заместителем председателя правления "Согаза", осуществляющим руководство финансовой деятельностью компании, был назначен Андрей Федоренко, который также вошел в правление компании, сообщила пресс-службе страховщика.

В июле 2016 года Банк России принял решение о создании Национальной перестраховочной компании (НПК) и частично сформировал ее руководство. Президентом НПК назначен первый заместитель председателя правления "Согаза" Николай Галушин.

Страховая группа "Согаз" объединяет страховые компании АО "Согаз", СК "Транснефть", АО "ЖАСО", АО СК "Согаз-мед", ООО СК "Согаз-жизнь", ООО "Сот-транс", Sovag (Германия), Sogaz a.d.o. Novi Sad (Сербия), Международный медицинский центр "Согаз", сервисную медицинскую компанию ООО "Согаз-Медсервис".

Чистая прибыль группы "Согаз" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии выросла на 73% до 13,9 млрд руб.Совокупные сборы группы за отчетный период времени без учета обязательного медицинского страхования (ОМС) увеличились на 16% до 102,4 млрд руб. Активы группы без учета доли перестраховщиков возросли на 16% и превысили 246,1 млрд руб.

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