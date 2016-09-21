Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 64.75
€ 72.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

JPMorgan ухудшил прогноз по снижению ВВП РФ в 2016 году до 0,6%

Экономика и бизнес
21 сентября, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Прогноз роста ВВП РФ в 2017 году понижен до 1,1% с 1,4%
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Американский инвестиционный банк JPMorgan ухудшил прогноз по снижению ВВП России по итогам 2016 года до 0,6% с 0,5%. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на обзор экономиста JPMorgan Анатолия Шаля, прогноз роста ВВП РФ в 2017 году понижен до 1,1% с 1,4%.

"Ястребиные заявления ЦБ и более медленный темп снижения ключевой ставки предполагает более слабое восстановление в следующем году", - говорится в обзоре.

Кроме того, JPMorgan может понизить прогноз по инфляции в РФ в конце 2017 года до 4,5%, прогноз на 2018 год понижен до 4,4% с 4,6%.

Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10%. Регулятор принял такое решение, учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 г.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Финский правозащитник: власти изъяли у россиянки троих детей
2
Эрдоган пообещал Порошенко поддерживать претензии Украины на Крым
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Волосожар и Траньков станут родителями
5
Собянин поздравил экс-мэра Москвы Лужкова с днем рождения
6
Борис Джонсон: говорить о нормализации российско-британских дипотношений рано
7
Путин присвоил звание Героя России посмертно лейтенанту полиции Нурбагандову
Темы дня
Реклама