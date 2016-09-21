JPMorgan ухудшил прогноз по снижению ВВП РФ в 2016 году до 0,6%

Инженеру-конструктору "Швабе" вручена медаль ордена "За заслуги перед Отечеством"Новости партнеров 21 сентября, 11:54
УГМК соберет ведущих экспертов на Международную научно-практическую конференциюНовости партнеров 21 сентября, 11:50
Велопарад в поддержку Всемирного дня без автомобиля пройдет в МосквеМосква 21 сентября, 11:39
Оппозиция: бюджет Украины на 2017 год не обоснован экономическиМеждународная панорама 21 сентября, 11:37
ВЦИОМ рассказал о страхах россиянОбщество 21 сентября, 11:26
Новый российский вертолет - постановщик помех "Рычаг- АВМ" вышел на госиспытанияАрмия и ОПК 21 сентября, 11:23
Более 90% рейсов коммерческие перевозчики Москвы выполняют точно по расписаниюМосква 21 сентября, 11:22
Волосожар и Траньков станут родителямиСпорт 21 сентября, 11:22
Вспомнить все: новые исследования болезни АльцгеймераНаука 21 сентября, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Американский инвестиционный банк JPMorgan ухудшил прогноз по снижению ВВП России по итогам 2016 года до 0,6% с 0,5%. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на обзор экономиста JPMorgan Анатолия Шаля, прогноз роста ВВП РФ в 2017 году понижен до 1,1% с 1,4%.
"Ястребиные заявления ЦБ и более медленный темп снижения ключевой ставки предполагает более слабое восстановление в следующем году", - говорится в обзоре.
Кроме того, JPMorgan может понизить прогноз по инфляции в РФ в конце 2017 года до 4,5%, прогноз на 2018 год понижен до 4,4% с 4,6%.
Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10%. Регулятор принял такое решение, учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности.
Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 г.