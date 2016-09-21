JPMorgan ухудшил прогноз по снижению ВВП РФ в 2016 году до 0,6%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Американский инвестиционный банк JPMorgan ухудшил прогноз по снижению ВВП России по итогам 2016 года до 0,6% с 0,5%. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на обзор экономиста JPMorgan Анатолия Шаля, прогноз роста ВВП РФ в 2017 году понижен до 1,1% с 1,4%.

"Ястребиные заявления ЦБ и более медленный темп снижения ключевой ставки предполагает более слабое восстановление в следующем году", - говорится в обзоре.

Кроме того, JPMorgan может понизить прогноз по инфляции в РФ в конце 2017 года до 4,5%, прогноз на 2018 год понижен до 4,4% с 4,6%.

Банк России 16 сентября снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 10%. Регулятор принял такое решение, учитывая замедление инфляции в соответствии с прогнозом и снижение инфляционных ожиданий при сохранении неустойчивой экономической активности.

Следующее заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2016 г.