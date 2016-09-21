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Минкомсвязь РФ предоставит банкам информацию о доходах граждан из ПФР через интернет

Экономика и бизнес
21 сентября, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Технология готова, проводится ее бета-тестирование с участием нескольких банков
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) РФ планирует организовать предоставление банкам информации о доходах граждан из Пенсионного фонда России через интернет с использованием государственной информационной системы. Об этом заявил замминистра связи Алексей Козырев, выступая на форуме "Интернет + Финансы".

Зачастую кредитные организации требуют от потенциальных заемщиков сведения из Пенсионного фонда о зачислениях с их зарплат.

"Эта технология (предоставления госуслуг в электронном виде - прим. ред.) применима для юридических лиц. Сейчас технология готова, и мы проводим бета-тестирование с участием нескольких банков на примере предоставления банкам сведений о доходах гражданина, содержащейся в информационной системе Пенсионного фонда", - заявил он.

Козырев пояснил, что бета-тестирование закончится в ноябре, а в декабре 2016 г. Минкомсвязь опубликует на своем сайте инструкцию для финансовых организаций по подключению к системе. "Можно будет направить официальную заявку в Минсвязи, доработать свою информационную систему и начать получать сведения из государственных информационных систем через гражданина, через инфраструктуру электронного правительства", - рассказал он, пояснив, что эти сведения будут предоставляться в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью органа власти.

"Таким образом, можно будет не спрашивать у вашего клиента предоставления подтверждающих бумажных документов, весь процесс можно будет перевести в онлайн", - резюмировал замминистра.

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