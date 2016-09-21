РФ и Вьетнам хотят использовать нацвалюты в торгово-экономических отношениях

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Россия и Вьетнам хотят использовать национальные валюты в двусторонних торгово-экономических отношениях, заявил на заседании российско-вьетнамской межправительственной комиссии первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
"И еще один очень важный аспект нашего сотрудничества - это банковское обслуживание, финансовое сопровождение проектов. Мы бы хотели значительно продвинуться по использованию только национальных валют в наших торговых отношениях", - сказал он.
Первый вице-премьер добавил, что этот шаг поможет двум странам поддерживать экспортные проекты, включая инвестиции в экономику России и Вьетнама, поскольку не только Россия заинтересована в инвестициях во вьетнамскую экономику, есть и заинтересованность в привлечении вьетнамских инвесторов.
"Не только Россия заинтересована в том, чтобы выдвигать своих инвесторов на рубежи Вьетнама..., но и в том, чтобы Вьетнам, например, мог обустроить кластер легкой промышленности в Российской Федерации, чтобы ваши инвестиции приходили в Россию. Для нас это так же важно", - отметил Шувалов.
Шувалов также сообщил, что Россия и Вьетнам продолжат переговоры по строительству АЭС Ниньтхуан во Вьетнаме.
"Также мы договорились, что продолжим сотрудничество по сооружению атомной электростанции в Республике Вьетнам российскими силами и будем ждать от вьетнамской стороны решения окончательного по этому проекту, включая сроки реализации этого проекта и другие показатели после того, как во вьетнамской правительстве такие решения будут приняты", - сказал он.
Строительство первой во Вьетнаме АЭС начнется при участии России в 2020 году, что на шесть лет позже запланированного срока. Изначально предполагалось, что реализация проекта создания АЭС в центральной провинции Ниньтхуан, партнером Вьетнама в котором выступает госкорпорация "Росатом", начнется в 2014 году.
Премьер-министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг ранее говорил, что страна намерена выполнить принятый план по развитию в стране атомной энергетики. При этом он отмечал, что задача развития атомной энергетики будет решаться в четком соответствии с законодательством и с учетом требований экологии.
В соответствии со стратегией развития электроэнергетики на период до 2030 года, Ханой намерен при помощи иностранных партнеров построить и ввести в эксплуатацию 13 блоков АЭС общей мощностью 15 ГВт. АЭС будут обеспечивать 10% общего объема производимой в стране электроэнергии.
К 2020 году АЭС "Ниньтхуан-1", которая будет состоять из двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР мощностью до 1,2 ГВт каждый, уже планировалось ввести в эксплуатацию.
Отсрочка в реализации проекта, как пояснили в министерстве науки и технологий Вьетнама, связана с тем, что компетентные органы решили при содействии экспертов Международного агентства атомной энергии дополнительно изучить возможные экологические риски.