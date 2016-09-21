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Ростуризм планирует встречу по продвижению отдыха в РФ через Alibaba в октябре-ноябре

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, сентября. /ТАСС
Встреча должна была состояться еще во время ПМЭФ, однако она была отложена из-за плотной программы китайского бизнесмена
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Ростуризм планирует в октябре-ноябре провести встречу с представителями китайской Alibaba Group по поводу продвижения российского турпродукта на онлайн-площадках компании. Об этом сообщил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

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"Действительно, у нас есть взаимный интерес. Мы договорились, что повстречаемся в Москве с представителями Alibaba, поэтому сейчас идет согласование даты и времени встречи и планируем до конца года эту встречу провести. Я думаю, что может быть в октябре-ноябре должно состояться", - сказал Сафонов.

Глава Ростуризма должен был встретиться с главой Alibaba Group Джеком Ма в Санкт-Петербурге во время международного экономического форума, но в связи с тем, что у китайского бизнесмена была очень плотная программа, встреча не состоялась, напомнил Сафонов.

Ранее глава Ростуризма сообщал ТАСС, что ведомство заинтересовано в продвижении российского туристического продукта через Alibaba.

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