Инновационный форум в Петербурге собрал представителей из 30 регионов РФ и 14 стран

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Участники IX Петербургского международного инновационного форума (ПМИФ), открывшегося в среду в выставочном комплексе "Экспофорум" в Петербурге, представили инновационного робота, обученного наукам, виртуальный пинг-понг, электрокары и зарядные устройства к ним, системы дистанционного зондирования Земли на базе вертолетов и другие разработки. Деловая программа форума, который собрал представителей из 30 регионов России и 14 зарубежных стран, совмещена с мероприятиями десятого форума "Российский промышленник", ярмаркой вакансий и конкурсами профессионального мастерства.

"Увиденное на стендах говорит о том, что сегодня в промышленности много нового и даже уникального, наряду с традиционным для Петербурга машиностроением и другими отраслями развиваются новые направления, включая фармацевтику и биотехнологии. И этот процесс будет развиваться", - сказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко во время открытия форума, передает корреспондент ТАСС.

Он также отметил, что совмещение нескольких направлений на форуме является обоснованным. "Как может прожить промышленность без обновлений? А на конкурсе WorldSkills Russia и JuniorSkills можно увидеть, какая смена подрастает для современных кадров", - добавил губернатор. Он заметил, что на ярмарке вакансий при этом предлагается 45 тыс. рабочих мест.

Петербургский международный инновационный форум (ПМИФ) - крупнейшее конгрессно-выставочное мероприятие Северо-Запада, организатором мероприятия выступает комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Количество поданных в этом году заявок на участие превысило 1,3 тыс. против 900 прошлогодних. Сотни компаний представляют 30 российских регионов и 14 стран, включая Финляндию, Данию, Исландию, Израиль, Черногорию, Белоруссию, Латвию и Японию.

В этом году мероприятия деловой программы разделены на несколько основных тематических направлений: технологии роста, повестка кластеров, решения для глобальной конкуренции, решения для реализации идей и решения для общества. В течение трех дней традиционно работают Межрегиональная биржа интеллектуальной собственности и Биржа деловых контактов. Всего за три дня работы ПМИФ-2016 проходит более 100 деловых мероприятий различного формата и направленности.

Инновационное развитие Петербурга

По словам Прлтавченко, Петербург в развитии инноваций является лидером в стране. В глобальном рейтинге, где представлены более 400 регионов, за последний год Петербург поднялся с 81 на 48 место.

В стратегии развития города до 2030 года сделан упор на экономику знаний и инновации. В ходе ее реализации планируется довести долю инновационной продукции в общем объеме промышленного производства до 30%. С этой целью уже создан интернет-портал "Инновационный Петербург", где представлено боле 150 объектов инновационной инфраструктуры, 800 предприятий и 150 вузов.

В комитете по промышленной политике и инновациям ТАСС сообщили, что в настоящее время доля инновационной продукции составляет около 20%. Значительное ускорение внедрению инноваций придали экономические санкции и программы импортозамещения.

Профориентация и подготовка кадров

В рамках форума стартовали Региональный открытый чемпионат "Молодые профессионалы" (WorldSkillsRussia), Городской конкурс "Шаг в профессию", Региональный чемпионат среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" и Второй Региональный открытый чемпионат по стандартам JuniorSkills. Соревнования проходят по 61 профессии, специальностям и компетенциям, наиболее востребованным на рынке труда и в экономике Санкт-Петербурга, в них принимают участие студенты профессиональных образовательных учреждений.

Кроме того, в программе чемпионата заявлены 11 компетенций в рамках движения JuniorSkills, в которых принимают участие школьники в возрасте от 10 до 17 лет. Впервые подготовлены четыре площадки - "Портной", "Лозоплетение", "Флористика", "Сантехника и отопление" - для участников с ограниченными возможностями здоровья. Победители в каждой компетенции будут направлены на II Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" среди людей с инвалидностью. Здесь можно увидеть и кулинарное мастерство, и реставрацию деревянных изделий, художников по дереву, ювелиров, специалистов по обслуживанию легковых автомобилей, и специалистов дошкольного образования.

В рамках Ярмарки вакансий проходят консультации специалистов по трудоустройству, психологов и юристов Центра занятости населения, представителей компаний и образовательных центров. Для этого организованы три интерактивные зоны: выбор профессионального пути, планирование карьеры, поиск работы и трудоустройство, где каждый день будут проходить презентации предприятий, семинары, деловые игры и тренинги. Здесь консультируют специалисты бизнес-школы SWISSAM, университетов ИТМО и СПбГУ, ВШЭ, Петербургского метрополитена, кадрового агентства Kelly Services, HH.ru, сети отелей "Сокос".

Ряд мероприятий посвящен сложностям в выборе профессии при смене деятельности, профессиональной подготовке, переподготовке, повышению квалификации и психологической поддержке безработных граждан.

Кроме того, специалисты из разных регионов делятся опытом работы по внедрению профессиональных стандартов, которые стали обязательными с 1 июля текущего года.