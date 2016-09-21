Прогноз ОЭСР: спад в экономике России замедлится в 2017 году

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ПАРИЖ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Спад в экономике России, а также в ряде других крупных развивающихся стран замедлится в 2017 году, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Рост экономик в развивающихся странах замедлился (в 2016 году - ред.) по сравнению с прошлыми годами и начнет возвращаться к ускорению только в 2017 году. Это объясняется замедлением спада в Бразилии, России и других сырьевых странах", - отмечается в докладе ОЭСР.
Ранее организация прогнозировала снижение ВВП РФ на 1,7% в 2016 году.
ОЭСР также снизила прогноз экономического роста в мире до 2,9% в 2016 году и до 3,2% в 2017 году по сравнению с предыдущей оценкой, составлявшей 3,0% для текущего и 3,3% для следующего года.
"Мировой экономика будет расти более медленными темпами, чем ожидалось ранее, - отмечается в докладе. - По итогам текущего года рост составит 2,9%, а в 2017 году этот показатель составит 3,2%, что несколько ниже средних показателей".
Прежние оценки содержались в докладе, опубликованном три месяца назад.