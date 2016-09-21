Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прогноз ОЭСР: спад в экономике России замедлится в 2017 году

Экономика и бизнес
21 сентября, 12:27 UTC+3
ОЭСР также снизила прогноз экономического роста в мире до 2,9% в 2016 году и до 3,2% в 2017 году по сравнению с предыдущей оценкой, составлявшей 3,0% для текущего и 3,3% для следующего года
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Спад в экономике России, а также в ряде других крупных развивающихся стран замедлится в 2017 году, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Рост экономик в развивающихся странах замедлился (в 2016 году - ред.) по сравнению с прошлыми годами и начнет возвращаться к ускорению только в 2017 году. Это объясняется замедлением спада в Бразилии, России и других сырьевых странах", - отмечается в докладе ОЭСР.

Ранее организация прогнозировала снижение ВВП РФ на 1,7% в 2016 году.

Прогноз экономического роста в мире

ОЭСР также снизила прогноз экономического роста в мире до 2,9% в 2016 году и до 3,2% в 2017 году по сравнению с предыдущей оценкой, составлявшей 3,0% для текущего и 3,3% для следующего года.

"Мировой экономика будет расти более медленными темпами, чем ожидалось ранее, - отмечается в докладе. - По итогам текущего года рост составит 2,9%, а в 2017 году этот показатель составит 3,2%, что несколько ниже средних показателей".

Прежние оценки содержались в докладе, опубликованном три месяца назад.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
2
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
3
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
4
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей
5
Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы
6
Суд отклонил иск музыканта Глеба Самойлова к своему брату
7
Украинские суды отказали "Газпрому" в обжаловании антимонопольного штрафа в $3,4 млрд
Темы дня
Реклама