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Россия в сентябре установила рекорд по суточной добыче нефти в стране

Экономика и бизнес
21 сентября, 12:54 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 21, сентября. /ТАСС
Добыча нефти в России растет уже несколько лет подряд
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ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Россия установила новый рекорд по среднесуточной добыче нефти в стране: 8 сентября она превысила планку в 11 млн баррелей. Об этом в ходе Тюменского инновационного нефтегазового форума сообщил замминистра энергетики Кирилл Молодцов.

"Российская Федерация в сентябре, 8 сентября, достигала исторического максимума, в сутки мы стали добывать больше 11 млн баррелей, сейчас по состоянию на вчера она составила 11 млн 75 тысяч баррелей", - сказал он.

Добыча нефти в России растет уже несколько лет подряд. В 2015 году в России в среднем нефтяники добывали по 10,726 млн баррелей нефти и газового конденсата в сутки. Всего за год было добыто более 534 млн тонн, что на 1,4% больше результата предыдущего года.

По данным Росстата, в июне 2016 года РФ добывала 10,136 млн баррелей нефти в сутки.

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