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Росавиация сняла ограничение на выполнение коммерческих рейсов авиакомпанией IFly

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Ведомство приняло такие решения на основании заключения о финансово-экономическом состоянии компании и по результатам плановой проверки
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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Росавиация сняла ограничение на выполнение коммерческих полетов авиакомпанией IFly, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.

Снять ограничения, введенные в действие сертификата эксплуатанта N 533 ООО "Ай Флай" приказом Росавиации от 1 июля 2016 г. N549 в части ограничения срока действия сертификата эксплуатанта (документ, который дает право на выполнение полетов), говорится в сообщении.

1 июля 2016 г. Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании до 15 июля, позже она продлила ограничение до 1 августа. В конце июля Росавиация продлила срок ограничения полетов IFly до 1 октября.

Ведомство приняло такие решения на основании заключения о финансово-экономическом состоянии компании и по результатам плановой проверки. Среди направлений полетов авиакомпании, помимо Турции и Египта, - Италия, Испания, Таиланд и крупные российские города.

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