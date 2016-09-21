Росавиация сняла ограничение на выполнение коммерческих рейсов авиакомпанией IFly

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Росавиация сняла ограничение на выполнение коммерческих полетов авиакомпанией IFly, сообщается в пресс-релизе российского ведомства.
Снять ограничения, введенные в действие сертификата эксплуатанта N 533 ООО "Ай Флай" приказом Росавиации от 1 июля 2016 г. N549 в части ограничения срока действия сертификата эксплуатанта (документ, который дает право на выполнение полетов), говорится в сообщении.
1 июля 2016 г. Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта компании до 15 июля, позже она продлила ограничение до 1 августа. В конце июля Росавиация продлила срок ограничения полетов IFly до 1 октября.
Ведомство приняло такие решения на основании заключения о финансово-экономическом состоянии компании и по результатам плановой проверки. Среди направлений полетов авиакомпании, помимо Турции и Египта, - Италия, Испания, Таиланд и крупные российские города.