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Путин запустил в эксплуатацию новое нефтяное месторождение

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:30 UTC+3
В освоение месторождения инвестировано 85 млрд рублей, за время эксплуатации до 2040 года в бюджеты всех уровней будут перечислены налоги в сумме 1 трлн рублей
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Восточно-Мессояхское нефтяное месторождение

Восточно-Мессояхское нефтяное месторождение

© wikipedia.org/Krichevsky

НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин запустил в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхское нефтяное месторождение.

Церемония запуска крупнейшего арктического проекта прошла в режиме телемоста.

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В ней также приняли участие из Ново-Огарево председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и непосредственно с Восточно-Мессояхского месторождения - председатель правления "Роснефти" Игорь Сечин.

Президент рассчитывает, что поставки нефти с Восточно-Мессояхского месторождения за рубеж послужат устойчивости мирового энергетического рынка. Глава государства отметил, что продукция месторождения пойдет по нефтепроводу "Восточная Сибирь - Тихий океан". Эту нефть будут отправлять как на внутренний, так и на мировые рынки, это послужит развитию отечественных предприятий, внесет вклад в повышение устойчивости мирового энергетического ранка. 

Глава государства поздравил энергетиков с запуском месторождения, назвав его "важным событием в жизни российской энергетики".

Глава Газпрома Алексей Миллер в ходе телемоста заявил, что объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за время разработки месторождения составит около 1 трлн рублей. "В освоение месторождения инвестировано 85 млрд рублей, за время эксплуатации месторождения до 2040 года в бюджеты всех уровней будут перечислены налоги в сумме 1 трлн рублей",- сказал Миллер. 

О месторождении

Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки. Это - самые северные материковые месторождения в России, на которых ведется промышленная добыча. Лицензии на оба блока принадлежат АО "Мессояханефтегаз", которое паритетно контролируют "Газпром нефть" и НК "Роснефть". "Газпром нефть" выполняет функции оператора проекта.

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Мессояхская группа расположена на Гыданском полуострове, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы нефти и газового конденсата группы месторождений составляют более 470 млн тонн нефти и 188 млрд кубометров газа. Инвестиции в проект с 2010 на конец 2016 составят 85 млрд рублей, суммарные инвестиции до 2040 - около 256 млрд рублей.

Месторождение полностью обеспечено автономной инфраструктурой, способной непрерывно обеспечивать все технологические процессы добычи, подготовки и транспортировки продукции. Ожидаемая добыча нефти в 2016 - 577 тысяч тонн, пик добычи прогнозируется в 2020 - 5,6 млн тонн.

Специалисты отмечают, что тундра - очень чувствительная экосистема, поэтому если нарушить верхний слой мерзлоты, то даже после холодной зимы он не восстановится. При проектировании "Мессояхи" специалисты старались обеспечить максимальную защиту окружающей среды. 

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