"Транснефть" не планирует санкции к "Роснефти" из-за сроков поставок в Заполярье-Пурпе

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" пока не планирует применять санкции к "Роснефти" из-за переноса срока поставок в Заполярье-Пурпе, сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

"Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, применила ли компания санкции к "Роснефти".

"Вообще динамика у них меньше и медленнее, чем хотелось бы, но пока посмотрим. Раз уж сдвинулась ситуация, и труба у нас не стоит пустая, и они тоже понимают свою ответственность перед нами. Будем вести переговоры, смотреть. Пока резких решений принимать не планируем", - сказал он.