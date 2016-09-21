Юрий Лужков займется промышленным выращиванием грибов под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 21 сентября. /ТАСС/. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков планирует начать промышленное выращивание грибов на базе своего сельхозпредприятия "Частный конный завод "Веедерн" в Калининградской области. Об этом он рассказал в интервью ТАСС накануне своего 80-летнего юбилея.

"В планах - выращивание грибов. Уже сейчас для этого приведены в порядок и отремонтированы специальные корпуса", - сказал он, не уточнив объемы производства.

Лужков добавил, что это лишь одно из направлений развития его агрокомплекса. "Мы сейчас инвестируем в новые технологии, которые в настоящее время отрабатываем на базе нашего хозяйства. Это, во-первых, топливо на базе гречневой шелухи и половы (мелких отбросов зерновых культур) - так называемые пеллеты. У нас около 70 лошадей, сейчас добавили небольшое стадо коров для будущего производства сыра", - сообщил экс-мэр столицы.

"Для нас не главным с точки зрения экономики, а главным с точки зрения престижа является овцеводство и разведение спортивных лошадей. Ведь лошадь - это символ нашего хозяйства. Есть у нас и очень интересные перспективы для того, чтобы на базе сельскохозяйственного профиля производить новую для России продукцию, но все подробности я сообщу позже", - добавил экс-мэр российской столицы.

Гречка - главное направление

Хозяйство Лужкова в Калининградской области занимается выращиванием зерновых культур, рапса. В нем занято более 100 человек. Завод "Веедерн" является единственным в России предприятием по племенному разведению чистопородных лошадей ганноверской, голштинской и тракененской пород. Агрокомплекс также занимается овцеводством, переработкой сельхозпродукции. Однако, по словам бывшего московского градоначальника, главным направлением деятельности предприятия является выращивание и переработка гречихи.

"Мы расширили посевные площади для гречихи. И я ответственно заявляю, что наш комплекс может переработать всю гречку, выращенную в Калининградской области. 8-10 тыс. тонн зерна мы способны переработать на том оборудовании, которое мы специально приобрели и теперь оно находится, можно сказать, в сердце Калининградской области - нашем Озерске", - сказал Лужков.

Калининградская область является единственным субъектом в Северо-Западном федеральном округе, имеющим крупные посевы гречихи. В 2016 году этой культурой в регионе занято свыше 7,8 тыс. га, (в два раза больше, чем в 2015 году).

Посевы "Веедерна" являются одними из самых крупных - более 1,6 тыс. га. Предприятие лидирует по объемам убранного урожая в этом году, на его долю приходится более 530 га из 731 га земель обмолоченных в регионе, сообщили в правительстве области.

Хозяйство первым в регионе запустило переработку гречихи. Крупа урожая 2015 года продавалась по 40 руб. за 1 кг - одной из самых низких в регионе, сообщили ТАСС в областном Минсельхозе.

"У нас очень хорошее понимание, взаимодействие с Юрием Михайловичем", - сказал ТАСС врио министра сельского хозяйства области Сергей Лютаревич. "Сельхозорганизация не только вносит вклад в продовольственную независимость, но и вводит в оборот землю, создает рабочие места, трудоустраивая селян. Для нас важны серьезные инвесторы, которые также понимают социальную ответственность - как в случае с гречкой, продавая ее по доступной цене", - подчеркнул врио министра.

Бизнес развивается, но прибыли нет

Лужков воздержался от оптимистичных оценок относительно перспектив своего бизнеса в Калининградской области.

"Все, казалось бы, замечательно, что касается развития. А вот говорить об успехах я бы не стал", - заметил он.

"Мы, как и многие сельхозпредприятия, еле сводим концы с концами, прибыли нет. Мы работаем абсолютно чисто, выплачиваем все налоги. Но развиваться, с точки зрения приобретения новой техники, расширения технологических возможностей, очень сложно. Сегодня в России не созданы условия для развития сельскохозяйственного производства", - считает экс-мэр Москвы.

"Вот мы вроде бы начали выходить на самоокупаемость, небольшую прибыль, и вдруг - рост стоимости удобрений на 60%, на топливо - в 1,6 раза, на запчасти, семена и химические средства защиты растений - в два с лишним раза. И все, - вся прибыль "съедена" этим безумным и необоснованным ростом цен", - пояснил Юрий Лужков.

"Как верно заметил классик, "кризис в первую очередь в головах. Скажите, какие основания есть для того, чтобы, к примеру, поднялась стоимость удобрений? Производятся они в России, ничего импортного в них нет. Видимых причин для повышения цены нет, кроме желания производителя заработать на и без того нищем сельхозпроизводителе", - отметил Лужков добавив, что "сельское хозяйство в России хоть и действует, но пока является бесприбыльным".

Еще одним фактором, сказавшемся на положении своего хозяйства экс-мэр Москвы назвал зиму 2015-2016 года.

"Прошлая зима была суровой, и у нас вымерзли все озимые. Мы тратим на гектар озимых 17 тыс. руб. При тысяче гектаров озимых, считайте сами - потеря составила 17 млн. Так что, хозяйство наше, конечно, живет, функционирует, но из-за перечисленных факторов о прибыли, увы, никакой речи быть не может", - посетовал Лужков.

Перспективы

По словам Лужкова, несмотря на сложности, хозяйство "Веедерн" планирует дальнейшее развитие.

"В первую очередь планируются инвестиции в активную часть основных фондов, то есть технику. Без новой, эффективной техники, той, что может обрабатывать большие пространства земли, сегодня не удастся решать задачи сельхозпроизводства", - сказал он.

За счет дополнительных инвестиций почти в два раза, до 80 тыс. тонн увеличена мощность производства по переработке гречки. "Это все за счет того, что мы освоили полностью процесс переработки гречки и, понимая, где в этом процессе были узкие места, внесли коррективы. И теперь мы имеем хорошее современное производство, которое позволяет выпускать качественную крупу из гречки-зерна", - пояснил Лужков.

Он также сообщил о планах расширения традиционных видов растениеводства и молочного направления, в частности сыра.

"Но наше расширение приостанавливается из-за невозможности увеличения пахотных земель. К сожалению, в Калининградской области огромное количество земель, которые зарастают, заболачиваются, т.е. находятся не в работе, а ведь крайне необходимо эти земли пустить в оборот. И задачу эту нужно решать на уровне власти. Это, кстати, общероссийская беда, но правительство наше почему-то продолжает демонстрировать неспособность решения таких насущных проблем по многим направлениям, в том числе в сельском хозяйстве", - сказал экс-мэр Москвы.

Подарок жены

Лужков рассказал и подарке жены к юбилею.

"Так как сегодняшний разговор у нас происходит в преддверии моего дня рождения, то я с вами поделюсь: моя жена подарила мне трактор, которого нам так не хватало для полного комплекта по обработке земли. Для любого хозяйства важно наличие оптимального набора техники, современное агропроизводство должно быть высоко механизированным, а умение работать на такой технике позволяет нам мечтать о прибыльности в сельском хозяйстве", - отметил он.