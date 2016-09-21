ИНК частично восстановила подачу нефти в ВСТО, прерванную из-за лесных пожаров

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания (ИНК) частично восстановила подачу нефти в магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), прерванную в понедельник из-за лесных пожаров в Якутии и на севере Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ИНК.

"Сдача нефти с месторождений группы ИНК в систему ВСТО частично возобновлена сегодня в 12:00 мск. Возможность выхода на плановые объемы будет рассмотрена дополнительно", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал ранее ТАСС, ИНК прервала подачу нефти в магистральный нефтепровод ВСТО 19 сентября в 12:00 мск. По данным компании, огонь вызвал сильное задымление, что могло сказаться на работе технологического оборудования, задействованного в подготовке и транспортировке нефти.

В пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области сообщили о том, что пожары больше не представляют угрозу для объектов компании. "Отдельные кромки пожаров в Киренском и Братском районах приближались к объектам компании на расстояние до 300 метров. На данный момент лесные пожары нефтепроводу ИНК не угрожают", - сказал начальник управления лесного хозяйства Валентин Широков. По его словам, на борьбе с пожарами на севере региона сейчас задействованы 611 человек и 153 единицы техники.

В Якутии, по данным властей, один очаг действует на расстоянии более 1 км от трубопровода ВСТО. Но по информации департамента по лесным отношениям республики, угрозы для объекта нет.

На данный момент в регионе зарегистрированы 8 лесных пожаров на общей площади 1001 га, из них действующих - 5, локализовано 3 пожара. В ликвидации пожаров задействованы 214 человек, в том числе 138 мобилизованных из числа местного населения.