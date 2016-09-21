Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ИНК частично восстановила подачу нефти в ВСТО, прерванную из-за лесных пожаров

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:44 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 21, сентября. /ТАСС
пожары больше не представляют угрозу для объектов компании
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 21 сентября. /ТАСС/. Иркутская нефтяная компания (ИНК) частично восстановила подачу нефти в магистральный нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), прерванную в понедельник из-за лесных пожаров в Якутии и на севере Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ИНК.

"Сдача нефти с месторождений группы ИНК в систему ВСТО частично возобновлена сегодня в 12:00 мск. Возможность выхода на плановые объемы будет рассмотрена дополнительно", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал ранее ТАСС, ИНК прервала подачу нефти в магистральный нефтепровод ВСТО 19 сентября в 12:00 мск. По данным компании, огонь вызвал сильное задымление, что могло сказаться на работе технологического оборудования, задействованного в подготовке и транспортировке нефти.

В пресс-службе Министерства лесного комплекса Иркутской области сообщили о том, что пожары больше не представляют угрозу для объектов компании. "Отдельные кромки пожаров в Киренском и Братском районах приближались к объектам компании на расстояние до 300 метров. На данный момент лесные пожары нефтепроводу ИНК не угрожают", - сказал начальник управления лесного хозяйства Валентин Широков. По его словам, на борьбе с пожарами на севере региона сейчас задействованы 611 человек и 153 единицы техники.

В Якутии, по данным властей, один очаг действует на расстоянии более 1 км от трубопровода ВСТО. Но по информации департамента по лесным отношениям республики, угрозы для объекта нет.

На данный момент в регионе зарегистрированы 8 лесных пожаров на общей площади 1001 га, из них действующих - 5, локализовано 3 пожара. В ликвидации пожаров задействованы 214 человек, в том числе 138 мобилизованных из числа местного населения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
2
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
3
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
4
Украинские суды отказали "Газпрому" в обжаловании антимонопольного штрафа в $3,4 млрд
5
Глава Минобрнауки вернет астрономию в школы
6
На юго-востоке Москвы грабители отобрали у перевозчиков 23 млн рублей
7
Путин запустил в эксплуатацию новое нефтяное месторождение
Темы дня
Реклама