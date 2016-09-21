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"Роснефть" через месяц готова доложить о вводе в эксплуатацию Сузунского месторождения

Экономика и бизнес
21 сентября, 13:48 UTC+3
Материал из 1 страницы

"Роснефти" через месяц готова доложить о вводе в эксплуатацию Сузунского месторождения нефти в Красноярском крае - Сечин.

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