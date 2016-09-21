"Спартак" проиграл хабаровскому СКА и вылетел из Кубка РоссииСпорт 21 сентября, 13:54
При чем здесь Лужков: что москвичи помнят о своем старом мэреПолитика 21 сентября, 13:53
Кубань представит на форуме в Сочи проект крупнейшего в крае завода по выращиванию грибовЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:22
Роспотребнадзор: эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ в Москве спокойнаяОбщество 21 сентября, 13:21
Евгений Кузнецов провел матч Кубка мира со включенным микрофономСпорт 21 сентября, 13:20
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страныМеждународная панорама 21 сентября, 13:15
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказанияПроисшествия 21 сентября, 13:11
Кубань представит на форуме "Сочи-2016" проект стоянок для яхтЭкономика и бизнес 21 сентября, 13:10
Корабли Северного и Тихоокеанского флотов провели совместные учения в АрктикеАрмия и ОПК 21 сентября, 13:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ФАС надеется, что РЖД смогут удержать рост грузового тарифа в 2016 г. в пределах 7,5%. Об этом сообщил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.
"Я надеюсь (уложатся в рост тарифа 7,5%), во всяком случае, сейчас нам руководство РЖД с большой степенью уверенности говорит, что уложатся в этот тариф", - сказал он. Артемьев пояснил, что РЖД в отличие от частных компаний удерживают вагонную составляющую для того, чтобы сдержать рост тарифа.
Он также сообщил, что ФАС предлагает индексацию грузового тарифа РЖД в 2017 г. ниже 4,9%. "Индексация (грузового тарифа РЖД в 2017 г.) будет ниже инфляции, инфляция прогнозируется ниже 5%. Если у них инфляция прогнозируется 4,9%, значит, у них будет меньше, чем 4,9%", - сказал Артемьев.
Артемьев также заявил, что ФАС не хочет возвращаться к тарифному регулированию стивидоров, но будет продолжать антимонопольные расследования.
"Бояться возвращения тарифного регулирования (в портах) наверно не стоит инвесторам, мы сторонники совсем другой экономики - рыночной. Вот антимонопольные (расследования - прим ред.) не только эти будут продолжены, но и возбуждены новые, если они будут продолжать удерживать высокие тарифы, которые с нашей точки зрения могут иметь признаки монопольно высоких цен", - сказал он.