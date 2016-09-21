МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ФАС надеется, что РЖД смогут удержать рост грузового тарифа в 2016 г. в пределах 7,5%. Об этом сообщил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

"Я надеюсь (уложатся в рост тарифа 7,5%), во всяком случае, сейчас нам руководство РЖД с большой степенью уверенности говорит, что уложатся в этот тариф", - сказал он. Артемьев пояснил, что РЖД в отличие от частных компаний удерживают вагонную составляющую для того, чтобы сдержать рост тарифа.

Он также сообщил, что ФАС предлагает индексацию грузового тарифа РЖД в 2017 г. ниже 4,9%. "Индексация (грузового тарифа РЖД в 2017 г.) будет ниже инфляции, инфляция прогнозируется ниже 5%. Если у них инфляция прогнозируется 4,9%, значит, у них будет меньше, чем 4,9%", - сказал Артемьев.

Тарифное регулирование в портах

Артемьев также заявил, что ФАС не хочет возвращаться к тарифному регулированию стивидоров, но будет продолжать антимонопольные расследования. "Бояться возвращения тарифного регулирования (в портах) наверно не стоит инвесторам, мы сторонники совсем другой экономики - рыночной. Вот антимонопольные (расследования - прим ред.) не только эти будут продолжены, но и возбуждены новые, если они будут продолжать удерживать высокие тарифы, которые с нашей точки зрения могут иметь признаки монопольно высоких цен", - сказал он.