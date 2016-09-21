"Транснефть" хотела бы повысить тариф на прокачку по нефтепроводу "Заполярье - Пурпе"

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" считает, что тариф на транспортировку нефти по нефтепроводу Заполярье - Пурпе должен быть повышен до примерно 690 рублей за тонну. Об этом журналистам сообщил глава компании Николай Токарев.
"Мы исходили из того, что срок окупаемости у проекта будет 19 лет. Но сегодня нефтяные компании примерно вполовину сократили объем, который планируется сдавать в Заполярье - Пурпе. И очень медленно, со сдвигом на 4-5 лет вправо будет происходить процесс заполнения, поэтому и экономика у проекта становится другой. Уже окупаемости у него не 19 лет, а далеко за 20. Поэтому и тариф должен быть выше, чем первоначально рассчитывался",- сказал он.
По словам Токарева, в настоящее время речь идет о том, что тариф будет примерно 690 рублей.
"Раньше было значительно меньше, поскольку на 30% по времени сдвигается срок ввода. Он в стадии согласования, его ещё нужно обсуждать. ФАС должна свои доводы сказать. Потом выйдем на согласование", - отметил глава "Транснефти".
Самый северный, по оценке экспертов, магистральный нефтепровод Заполярье - Пурпе мощностью 45 млн тонн в год и протяженностью 488 км реализуется в несколько этапов с юга на север: первая очередь - участок от Тарко-Сале до поселка Пурпе, вторая очередь - участок от поселка Новозаполярный до города Тарко-Сале, третья очередь - участок от ГНПС "Заполярье" до поселка Новозаполярный.
Нефтепровод прокладывается в сложном ландшафте северных районов Ямало-Ненецкого АО, маршрут трассы по большей части проходит по болотистой местности (переходы болот составляют более 250 км), отмечаются участки сплошных и прерывистых вечномерзлых грунтов.