Тульская область презентует на сочинском форуме проекты ОЭЗ "Узловая" и "Русские усадьбы"

ТУЛА, 21 сентября, /Корр. ТАСС Алевтина Зубрилина/. Тульская область представит в рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2016" проект создания особой экономической зоны (ОЭЗ) "Узловая", а также несколько культурных объектов, сообщили ТАСС в среду в корпорации развития Тульской области.

Постановление о создании зоны было подписано в середине апреля 2016 года председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.

"Комплексная экспозиция Тульской области на (форуме) "Сочи-2016" не только соединит крупнейшие и наиболее перспективные реализуемые инвестиционные проекты, но и представит экспортный потенциал уже успешно развивающихся в настоящее время тульских производителей. В частности, это ОЭЗ "Узловая", проект внутреннего въездного туризма "Русские усадьбы", проект регенерации Казанской набережной в Туле", - рассказали в пресс-службе,

ОЭЗ площадью 471 га находится на пересечении федеральной автомагистрали М4 "Дон" и автомобильной дороги Р-140 Тула - Новомосковск между двумя крупнейшими одноименными промышленными центрами региона. Вблизи проходит южная ветка павелецкого хода Московской железной дороги. Подъезд будет осуществляться по магистральной дороге от трассы Тула - Новомосковск. Область вложит в создание объектов инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктур ОЭЗ около 3,5 млрд руб.

Введение ОЭЗ "Узловая" приведет к созданию более 3 тыс. рабочих мест, привлечению более 17 млрд частных инвестиций. В настоящее время от пяти компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ "Узловая" - получены подтверждения о готовности реализовать на ее территории проекты с общим объемом инвестиций около 4,5 млрд руб. и созданием около 1 тыс. новых рабочих мест.

Проекты туробъектов

Туристический проект "Русские усадьбы" объединяет известные поместья Тульской области, где в ХIХ и начале ХХ вв. жили мировые знаменитости. В туристический маршрут вошли усадьбы Ивана Тургенева, Льва Толстого, Василия Поленова, баронессы фон Мекк, Ивана Бунина и другие.

На берегу реки Упы в начале XVI века был построен Кремль, благодаря которому возник город Тула - форпост Московского государства. В XVII веке на противоположном берегу по приказу Петра I был построен оружейный завод. В XIX веке здесь была благоустроенная набережная. Правый берег оружейного завода и левый берег - "Казанская набережная" - были доступны для жителей города, а Кремлевский сквер, выходящий к реке, был излюбленным местом отдыха туляков.

"Набережная была утрачена почти 100 лет назад. Бывшее русло реки Упы, ныне канал, чья акватория примыкает к Тульскому кремлю, - наиважнейшая для Тулы территория, в настоящее время находится в ведении Тульского оружейного завода", - отмечают в корпорации. Основными проектными решениями могут стать регенерация застройка набережной, восстановление и благоустройство исторического русла канала, а также создание новой транспортной схемы.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016".

15-й по счету сочинский форум пройдет 29 сентября - 2 октября.