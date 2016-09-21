Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Еврокомиссия согласовала отмену мобильного роуминга в ЕС с июня 2017 года

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:05 UTC+3
Эксперты ранее отмечали, что эта мера коснется только абонентов европейских мобильных операторов, находящихся в другой стране сообщества
Материал из 1 страницы
© EPA/ETIENNE LAURENT

БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия согласовала отмену роуминга мобильной связи между странами Евросоюза с июня 2017 года.

Об этом сообщил на пресс-конференции в бельгийской столице еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.

Смотрите также
Фото из архива ИТАР-ТАСС
В странах Евросоюза начали действовать сниженные тарифы на роуминг

"Еврокомиссия сегодня согласовала новый подход, благодаря которому мы сможем положить конец расходам на роуминг с 15 июня 2017 года", - сказал он.

По словам Эттингера, новый подход основан на принципе справедливого использования, в соответствии с которым не должно быть никаких ограничений в отношении сроков или объема при использовании мобильных устройств за границей в ЕС. "В то же время новый подход обеспечивает прочный защитный механизм для операторов в отношении потенциальных злоупотреблений", - пояснил он.

ЕК согласовала проект документа, окончательно он должен быть принят до 15 декабря. Инициатива по отмене роуминга к лету 2017 года принадлежит главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру, который объявил о ней 14 сентября в своей речи в Европарламенте о положении дел в ЕС.

Эксперты ранее отмечали, что отмена роуминга коснется только абонентов европейских мобильных операторов, находящихся в другой стране сообщества. Что касается абонентов мобильных операторов государств, не входящих в ЕС, - то есть иностранных туристов в Европе, то, приезжая в любую из стран Евросоюза, они будут попадать в обычную зону роуминга, цены за звонки в которой будут определяться условиями тарифов их национальных операторов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
2
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Маркин заявил о своей отставке
5
СМИ: сирийский военный самолет разбился под Дамаском
6
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
7
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
Темы дня
Реклама