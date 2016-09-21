Еврокомиссия согласовала отмену мобильного роуминга в ЕС с июня 2017 года

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БРЮССЕЛЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия согласовала отмену роуминга мобильной связи между странами Евросоюза с июня 2017 года.
Об этом сообщил на пресс-конференции в бельгийской столице еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.
"Еврокомиссия сегодня согласовала новый подход, благодаря которому мы сможем положить конец расходам на роуминг с 15 июня 2017 года", - сказал он.
По словам Эттингера, новый подход основан на принципе справедливого использования, в соответствии с которым не должно быть никаких ограничений в отношении сроков или объема при использовании мобильных устройств за границей в ЕС. "В то же время новый подход обеспечивает прочный защитный механизм для операторов в отношении потенциальных злоупотреблений", - пояснил он.
ЕК согласовала проект документа, окончательно он должен быть принят до 15 декабря. Инициатива по отмене роуминга к лету 2017 года принадлежит главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру, который объявил о ней 14 сентября в своей речи в Европарламенте о положении дел в ЕС.
Эксперты ранее отмечали, что отмена роуминга коснется только абонентов европейских мобильных операторов, находящихся в другой стране сообщества. Что касается абонентов мобильных операторов государств, не входящих в ЕС, - то есть иностранных туристов в Европе, то, приезжая в любую из стран Евросоюза, они будут попадать в обычную зону роуминга, цены за звонки в которой будут определяться условиями тарифов их национальных операторов.