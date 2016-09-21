Герман Греф о культурных проектах к 175-летию Сбербанка. Пресс-конференция

Герман Греф рассказывает о совместном проекте Сбербанка и ведущих музеев России, а также городах, принимающих участие в акции. Помимо главы Сбербанка в мероприятии принимают участие директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак и директор Государственного Русского музея Владимир Гусев.

С 1 октября 2016 года каждый музей-участник проекта Сбербанка сделает бесплатным вход для всех желающих. В ряде городов будут проведены специальные выставки, которые позволят познакомиться с шедеврами изобразительного искусства.