Siemens не планирует поставки оборудования в Крым в обход санкций

УФА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Немецкий концерн Siemens не поставлял и не планирует поставки оборудования в Крым в обход санкций ЕС. Об этом сообщил в интервью ТАСС президент Siemens в России Дитрих Меллер.

В ответ на вопрос о том, планирует ли Siemens инвестировать в компании в Крыму или поставлять на полуостров свое оборудование в условиях санкций Евросоюза, Меллер сказал: "Мы соблюдаем все ограничения экспортного контроля и действующий санкционный режим".

Ранее СМИ сообщали, что турбины для электростанций Крыма в обход санкций может поставить немецкий концерн.

Между тем по словам собеседника агентства, речь идет о другом российском регионе, который не подпадает под действие ограничений, - Краснодарском крае. "Контракт между "Сименс технологии газовых турбин" и "Технопромэкспортом" предусматривает конечное использование газовых турбин на электростанции, расположенной близко к станице Раевская на Таманском полуострове в Краснодарском крае", - отметил Меллер. Он также рассказал, что "текущая экономическая ситуация сказывается на объемах, однако концерн продолжает развивать свои локальные проекты и инвестировать в них, поскольку в нестабильный период как раз и нужно думать о будущем развитии". "Полтора года назад мы открыли в Ленинградской области недалеко от Санкт-Петербурга большой завод по производству энергетического оборудования, газовых турбин, на этой же площадке располагается производство компрессоров. Этим летом запущено новое сервисное депо для электропоездов "Сапсан" и "Ласточка", - напомнил он.

По данным властей Крыма, собственная генерация полуострова к 2018 году достигнет 950 МВт в сутки, что полностью закроет потребности местного населения. До этого электричество в основном будет поступать по энергомосту из Краснодарского края - со следующего лета он будет давать порядка 800 МВт.

Торговые и визовые ограничения в отношении Крыма в рамках стратегии ЕС по непризнанию воссоединения полуострова с Россией действуют до конца июня 2017 года.