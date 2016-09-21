Нургалиев: МСП способно быть драйвером экономического роста моногородов

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Малое и среднее предпринимательство (МСП) позволит не только сохранить, но и быть драйвером экономического роста моногородов. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, выступая в Петрозаводске на открытии республиканского форума субъектов МСП "Бизнесу Карелии - возможности Роста".

"Ни для кого не секрет, что малое и среднее предпринимательство - это сегодня в нашей стране ведущий сектор экономики, определяющий темпы роста всего нашего государства. И здесь особое значение малый и средний бизнес приобретает прежде всего для монопрофильных муниципальных образований, поскольку именно он способен быть тем драйвером экономического роста, который позволить не только сохранить моногорода и монопоселки, но и будет способствовать дальнейшему развитию", - сказал Нургалиев.

По его словам, развитие МСП позволяет снимать социальную напряженность, обеспечивать занятость населения, насыщать рынок товарами и услугами.

Нургалиев напомнил, что карельскому моногороду Надвоицы накануне был присвоен статус территории опережающего развития (ТОР). По его мнению, это позволит не только создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, но и увеличить налоговые поступления в бюджет муниципального образования.

"Очень важно сейчас создать, как и в поселке Надвоицы, так и в других монопрофильных муниципальных образованиях, такие условия, когда малый и средний бизнес будет востребован и необходим населению и будет успешно развиваться. В этой связи значительно повышается роль государства, и особенно органов местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного климата. Здесь необходимы совместные усилия и согласованные действия по налаживанию конструктивного сотрудничества между властью и бизнесом. Именно в этом я вижу одну из основных задач проводимого сегодня форума", - отметил Нургалиев.

Форум "Бизнесу Карелии - возможности Роста", который проходит 21 и 22 сентября в Петрозаводске, призван способствовать развитию потенциала малого и среднего предпринимательства в республике, а также расширению диалога с органами государственной власти с целью снижения административных барьеров и повышения эффективности поддержки МСП. В нем принимают участи представители министерства экономического развития РФ, Внешэкономбанка, "Фонда развития моногородов", а также представителей бизнеса и органов власти. Почетным гостем мероприятия стал Рашид Нургалиев, который находится в Карелии в рамках рабочей поездки.