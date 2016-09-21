Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нургалиев: МСП способно быть драйвером экономического роста моногородов

Экономика и бизнес
21 сентября, 14:35 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК /Корр. ТАСС, Игорь Лукьянов
По мнению заместителя секретаря Совета безопасности РФ, развитие малого и среднего бизнеса позволяет снимать социальную напряженность, обеспечиваться занятость и насыщать рынок товарами и услугами
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Малое и среднее предпринимательство (МСП) позволит не только сохранить, но и быть драйвером экономического роста моногородов. Такое мнение высказал  заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев, выступая в Петрозаводске на открытии республиканского форума субъектов МСП "Бизнесу Карелии - возможности Роста".

"Ни для кого не секрет, что малое и среднее предпринимательство - это сегодня в нашей стране ведущий сектор экономики, определяющий темпы роста всего нашего государства. И здесь особое значение малый и средний бизнес приобретает прежде всего для монопрофильных муниципальных образований, поскольку именно он способен быть тем драйвером экономического роста, который позволить не только сохранить моногорода и монопоселки, но и будет способствовать дальнейшему развитию", - сказал Нургалиев.

Смотрите также
Заказ для малого бизнеса: тонкости закупок в вопросах и ответах

По его словам, развитие МСП позволяет снимать социальную напряженность, обеспечивать занятость населения, насыщать рынок товарами и услугами.

Нургалиев напомнил, что карельскому моногороду Надвоицы накануне был присвоен статус территории опережающего развития (ТОР). По его мнению, это позволит не только создать новые рабочие места, привлечь дополнительные инвестиции, но и увеличить налоговые поступления в бюджет муниципального образования.

"Очень важно сейчас создать, как и в поселке Надвоицы, так и в других монопрофильных муниципальных образованиях, такие условия, когда малый и средний бизнес будет востребован и необходим населению и будет успешно развиваться. В этой связи значительно повышается роль государства, и особенно органов местного самоуправления по формированию благоприятного инвестиционного климата. Здесь необходимы совместные усилия и согласованные действия по налаживанию конструктивного сотрудничества между властью и бизнесом. Именно в этом я вижу одну из основных задач проводимого сегодня форума", - отметил Нургалиев.

Форум "Бизнесу Карелии - возможности Роста", который проходит 21 и 22 сентября в Петрозаводске, призван способствовать развитию потенциала малого и среднего предпринимательства в республике, а также расширению диалога с органами государственной власти с целью снижения административных барьеров и повышения эффективности поддержки МСП. В нем принимают участи представители министерства экономического развития РФ, Внешэкономбанка, "Фонда развития моногородов", а также представителей бизнеса и органов власти. Почетным гостем мероприятия стал Рашид Нургалиев, который находится в Карелии в рамках рабочей поездки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Нургалиев, Рашид Гумарович
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
2
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Маркин заявил о своей отставке
5
СМИ: сирийский военный самолет разбился под Дамаском
6
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
7
Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Круг света"
Темы дня
Реклама