РЖД планирует запустить поезда Talgo на маршруте Москва - Берлин по графику в декабре

БЕРЛИН, 21 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует запустить испанские поезда Talgo на маршруте Москва - Берлин по графику в декабре, сейчас они проходят необходимое тестирование. Об этом сообщил старший вице-президент - главный инженер РЖД Валентин Гапанович в ходе международной конференции "Железнодорожное машиностроение: партнерство производителей" в Берлине.

"В Европе все процедуры сертификации пройдены. Технические вопросы решены, вопросы погранперехода решены - в Белоруссии, Польше", - отметил он. По словам топ-менеджера, сейчас поезда проходят тестирование.

"Есть требование - пятитысячный пробег. Это когда проверяется работоспособность всех систем поезда. Сейчас один поезд проходит такое тестирование на маршруте между Берлином и Москвой, скоро запустим второй", - добавил Гапанович. Он отметил, что в РЖД в декабре отмечают так называемый "День скоростей" (17 декабря) и планируют к нему "поставить на график наш интересный проект".

На маршруте Москва - Берлин планируется эксплуатация трех пассажирских составов, оборудованных системой автоматического перехода с колеи 1520 мм на колею 1435 мм и обратно, за счет которой планируется достичь значительного сокращения времени при проезде поездом станции Брест Белорусской железной дороги (согласно предварительным расчетам - с 2 с лишним часов до 30 мин.) Конструкционная скорость нового подвижного состава достигает 200 км/ч.