ФНС: доходы бюджета от курортной отрасли Крыма в январе - августе выросли на треть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Доходы бюджетов всех уровней от курортной отрасли Республики Крым в январе - августе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на треть до 1,3 млрд рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального УФНС.
"За 8 месяцев 2016 года организациями и индивидуальными предпринимателями Республики Крым, осуществляющими деятельность в курортной отрасли, во все уровни бюджетной системы Российской Федерации обеспечены поступления в сумме 1,3 млрд рублей, - говорится в сообщении. - В сравнении с аналогичным периодом 2015 года поступления увеличились на 35 %, или 347 млн рублей".
Лидером по объему налоговых поступлений стал популярный курорт Ялта. "Почти половина (45%) всех курортных доходов в бюджет пришлось именно на этот город", - отметили в налоговой службе. Второе место у налогоплательщиков Евпатории и Черноморского района (по 14%), что подтверждает данные турагентств о возросшем интересе туристов к этим территориям Крыма, указано в материале. Взнос курортного бизнеса города-курорта Саки и Сакского района, а также Феодосии и Судака в налоговую корзину составил по 7%, добавили в управлении.
ФНС Крыма заявила о достаточно серьезных резервах налогообложения в курортной отрасли региона. "Весь сезон территориальные налоговые органы нарабатывали налоговую базу, объезжая и фиксируя деятельность хозяйствующих субъектов по всему побережью полуострова", - отмечено в сообщении. Налоговики ожидают, что рост налоговых поступлений в бюджет от курортной сферы продолжится в республике и в 2017 году.
Крым - крупный курортный регион РФ. По последним данным, здесь с начала года отдохнуло более 4,6 млн туристов - столько же, сколько регион принял за весь 2015 год. По прогнозу Ростуризма, турпоток в Крым до конца года достигнет 5,5-6 млн человек.