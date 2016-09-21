ФАС настаивает на закреплении тарифов стивидоров в рублях для компаний РФ

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ФАС будет настаивать на закреплении тарифов стивидоров в рублях для российских компаний. При этом ведомство не собирается возвращаться к регулированию тарифов в портах, сообщил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.
"Безусловно, мы сказали, что первая наша рекомендация, пока не приняты более серьезные действия, для внутренних российских потребителей услуг стивидорных компаний - это должны быть рубли, причем тарифы должны быть снижены там, где они необоснованно повышены", - сказал он.
Артемьев добавил, что вопрос о том, в какой валюте должны устанавливаться тарифы для иностранных перевозчиков сложнее.
Ведомство будет продолжать антимонопольные дела из-за высоких тарифов стивидоров и возбуждать новые. "Этот вопрос мы хотим доложить президенту Российской Федерации после ряда совещаний в администрации президента и правительстве. Здесь не все просто", - сказал он, уточнив, что нужно оценить риски перевода тарифов в рубли.
"Бояться возвращения тарифного регулирования (в портах) наверно не стоит инвесторам, мы сторонники совсем другой экономики - рыночной. Вот антимонопольные (расследования - прим ред.) не только эти будут продолжены, но и возбуждены новые, если они будут продолжать удерживать высокие тарифы, которые с нашей точки зрения могут иметь признаки монопольно высоких цен", - сказал Артемьев.
В августе ФАС сообщала, что необходимо сохранить стабильность государственной политики по вопросам тарифообразования стивидорных компаний - регулирование тарифов стивидоров должно быть основано на анализе рынка. Ведомство указывало, что решение по дерегулированию тарифов стивидорных компаний позволило сохранить благоприятные экономические результаты. При этом в ФАС считают, что нужно соблюдать правила недискриминационного доступа, которые гарантируют доступ к ограниченной инфраструктуре.
Процесс дерегулирования тарифных ставок в портах начался в 2010 г.
Минтранс ранее выступил против возврата к регулированию тарифов российских морских портов. Замминистра транспорта и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Виктор Олерский также отмечал, что установление рублевого тарифа несет риски курсовых разниц.
Стивидорные услуги - работы, связанные с осуществлением погрузочно -разгрузочных операций, укладкой грузов на судне. В зависимости от условий фрахтования стивидорные работы оплачиваются фрахтователем или судовладельцем.