Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 64.44
€ 71.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС настаивает на закреплении тарифов стивидоров в рублях для компаний РФ

Экономика и бизнес
21 сентября, 15:07 UTC+3 МОСКВА 21, сентября. /ТАСС
Процесс дерегулирования тарифных ставок в портах начался в 2010 г.
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. ФАС будет настаивать на закреплении тарифов стивидоров в рублях для российских компаний. При этом ведомство не собирается возвращаться к регулированию тарифов в портах, сообщил журналистам глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев.

Смотрите также
СМИ: портовые тарифы в валюте могут сохранить для иностранцев

"Безусловно, мы сказали, что первая наша рекомендация, пока не приняты более серьезные действия, для внутренних российских потребителей услуг стивидорных компаний - это должны быть рубли, причем тарифы должны быть снижены там, где они необоснованно повышены", - сказал он.

Артемьев добавил, что вопрос о том, в какой валюте должны устанавливаться тарифы для иностранных перевозчиков сложнее.

Ведомство будет продолжать антимонопольные дела из-за высоких тарифов стивидоров и возбуждать новые. "Этот вопрос мы хотим доложить президенту Российской Федерации после ряда совещаний в администрации президента и правительстве. Здесь не все просто", - сказал он, уточнив, что нужно оценить риски перевода тарифов в рубли.

"Бояться возвращения тарифного регулирования (в портах) наверно не стоит инвесторам, мы сторонники совсем другой экономики - рыночной. Вот антимонопольные (расследования - прим ред.) не только эти будут продолжены, но и возбуждены новые, если они будут продолжать удерживать высокие тарифы, которые с нашей точки зрения могут иметь признаки монопольно высоких цен", - сказал Артемьев.

В августе ФАС сообщала, что необходимо сохранить стабильность государственной политики по вопросам тарифообразования стивидорных компаний - регулирование тарифов стивидоров должно быть основано на анализе рынка. Ведомство указывало, что решение по дерегулированию тарифов стивидорных компаний позволило сохранить благоприятные экономические результаты. При этом в ФАС считают, что нужно соблюдать правила недискриминационного доступа, которые гарантируют доступ к ограниченной инфраструктуре.

Процесс дерегулирования тарифных ставок в портах начался в 2010 г.

Минтранс ранее выступил против возврата к регулированию тарифов российских морских портов. Замминистра транспорта и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Виктор Олерский также отмечал, что установление рублевого тарифа несет риски курсовых разниц.

Стивидорные услуги - работы, связанные с осуществлением погрузочно -разгрузочных операций, укладкой грузов на судне. В зависимости от условий фрахтования стивидорные работы оплачиваются фрахтователем или судовладельцем.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
7
AliExpress открыла в Москве первый постоянный шоу-рум
Первые покупатели iPhone 7 в Австралии
4
В мире начались продажи iPhone 7
13
Путин и Медведев ознакомились с ходом строительства Керченского моста
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп не захотел встречаться с Порошенко в рамках Генассамблеи ООН
2
Президент Филиппин в грубой форме посоветовал Евросоюзу не вмешиваться в дела его страны
3
СМИ: ФСБ прорабатывает возможность дешифровки всего интернет-трафика россиян
4
Маркин заявил о своей отставке
5
СМИ: сирийский военный самолет разбился под Дамаском
6
Бюст Героя России Магомеда Нурбагандова установят в его селе
7
Осужденная за ДТП дочь иркутского депутата добилась отсрочки наказания
Темы дня
Реклама