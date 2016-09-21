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Владимирская область в Сочи подпишет соглашение с Южной Осетией и Ханты-Мансийском

Экономика и бизнес
21 сентября, 15:08 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова
15-й по счету сочинский форум пройдет 29 сентября - 2 октября
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ВЛАДИМИР, 21 сентября. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Администрация Владимирской области подпишет соглашения о сотрудничестве с Ханты-Мансийскиким автономный округом и Южной Осетией в рамках Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". Об этом ТАСС сообщили в департаменте инвестиций и внешнеэкономической деятельности администрации Владимирской области.

"В рамках форума будут подписаны межрегиональные соглашения о взаимодействии с Южной Осетией и с Ханты-Мансийском. В предыдущие годы на форуме также подписывались документы о сотрудничестве с другими регионами РФ", - уточнила директор департамента Инна Хроменкова.

Посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев неоднократно посещал Владимирскую область, в 2016 году принял участие в работе IV Владимирского экономического форума. Кроме того, летом 2016 года стало известно о создании общества дружбы России и Южной Осетии, инициатива принадлежит владимирскому предпринимателю Павлу Антову. Уже осенью 2016 года в пригороде Цхинвала откроется владимирский завод по розливу минеральной воды под маркой "Родник Осетии", а весной 2017 года будет запущена форелевая ферма, в общей сложности работу получат около 200 местных жителей.

Помимо экономического сотрудничества, деятельность общества будет направлена на развитие культурного обмена между осетинскими народами, жителями России и Владимирской области. Предприниматель намерен организовать в Цхинвале гастроли владимирских коллективов, привезти выставки местных художников, а также познакомить жителей Москвы и Владимира с осетинской школой живописи.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Международного инвестиционного форума "Сочи-2016". 15-й по счету сочинский форум пройдет 29 сентября - 2 октября.

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