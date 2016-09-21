Путин допустил возможность освобождения самозанятых граждан от налогов на два года

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НОВО-ОГАРЕВО, 21 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности освобождения самозанятых граждан от уплаты налогов сроком на два года. На заседании Совета по стратегическому развитию глава государства отметил, что счет самозанятых граждан в РФ идет на миллионы человек, которые остаются в "тени", чтобы "не сталкиваться с бюрократией, с поборами, с постоянными проверками и с нагрузками, может быть, избыточными для того вида деятельности".
"Мы неоднократно обсуждали - сейчас только что с Дмитрием Анатольевичем (Медведевым, премьер-министром РФ) на этот счет говорили, и на партийных форумах в рамках "Единой России", и на площадках ОНФ - о необходимости на определенный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы это не было для них обременительным", - сказал президент.
Путин также потребовал "исключить любые возможности признания деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством". "Если это необходимо, надо внести и соответствующие поправки в законодательство", - поручил президент.
В целом, по мнению главы государства, "самозанятым гражданам нужно предложить понятный и удобный инструмент взаимодействия с государством, чтобы они могли спокойно, так сказать "в белую", вести, развивать свое дело, пусть и небольшое, но собственное, зарабатывать честно благодаря своему труду и способностям".
Глава государства заявил о необходимости "сделать значительный шаг вперед для развития предпринимательства на селе", для чего нужно помочь фермерам и владельцам подсобных хозяйства наладить сбыт своей продукции, сформировать систему гарантийной и кредитной поддержки, оказать содействие в организации производства. При этом Путин отметил, что у Липецкой, Тюменской областей и ряда других регионов накоплен положительный опыт в сфере развития сельскохозяйственной кооперации. "Предлагаю разработать механизмы тиражирования лучших региональных практик", - сказал президент.
Путин считает, что большая ниша для развития малого бизнеса имеется и в сфере услуг. "Нужно активнее распространять на всю страну систему пошаговой поддержки предпринимателей, которые хотят работать в этой области", - указал глава государства, назвав важным инструментом в данный сфере так называемый "бизнес-навигатор", благодаря которому предприниматель может получить всю необходимую информацию.