Высокогорский ГОК не подтвердил информацию о банкротстве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Высокогорский горно-обогатительный комбинат (ГОК), который является старейшим предприятием на Урале, находится в сложной экономической ситуации, но пока не является банкротом, сообщил корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы предприятия.

Ранее в Арбитражном суде Свердловской области ТАСС сообщили, что иск о банкротстве предприятия удовлетворен.

"Действительно, на предприятии сложилась сложная экономическая ситуация, но оно пока не признано банкротом. Сейчас в Арбитражном суде Свердловской области находятся на рассмотрении иски о признании нас банкротом, но решение по ним пока не принято. К финансовому оздоровлению предприятия подключена не только администрация Нижнего Тагила, но и областное министерство промышленности и торговли, региональное правительство и губернатор Евгений Куйвашев. Вопрос по предприятию решается", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что ГОК ни на один день не прекращал работу. "Заявления в суд о признании нас банкротом стали поступать в арбитражный суд с октября 2015 года. По большинству исков производство прекращено, и они оставлены без рассмотрения. Сейчас в суде находится пять заявлений о признании ГОК банкротом, однако пока по ним никаких решений не принято", - сказали в пресс-службе предприятия.

Согласно картотеке арбитражных дел, с 2015 по 2016 годы 20 предприятий обратились в суд о признании Высокогорского ГОКа банкротом.

Высокогорский ГОК входит в группу компаний НПРО "Урал" и находится в Нижнем Тагиле. Указ о строительстве в 1701 году издал Петр I, добыча ведется с 1721 года. Основная продукция предприятия - железная руда, которая добывается как открытым, так и подземным способом, концентрат мокрой магнитной сепарации, доменный агломерат, известняк, дунит, щебень, песчано-щебеночная смесь и ряд других продуктов.

Структура комбината включает в себя три шахты: "Магнетитовая", "Естюнинская" и "Южная", а также рудник открытых работ (три карьера), Высокогорский обогатительный цех (ВОЦ), Лебяжинский аглоцех (ЛАЦ), предприятие железнодорожного транспорта (ПЖТ) и еще ряд небольших цехов, которые работают на обеспечение основного производства. На балансе Высокогорского ГОКа числится более 300 млн тонн железной руды. Производственные мощности комбината позволяют добывать около 3,8 млн тонн руды и производить более 3 млн тонн агломерата.